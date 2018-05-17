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Звёзды, которые выпивают, и не стесняются этого
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Звёзды, которые выпивают, и не стесняются этого 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Вчера Абель Тесфайе (28) (он же The Weeknd) поделился в Instagram аж двумя фото, на которых выпивает. Возможно, музыкант отмечает удачную поездку в Канны (как-никак, удалось прекрасно провести время со своей бывшей, а может уже и настоящей девушкой Беллой Хадид (21)). И The Weeknd, кстати, не единственная звезда, которая делится подобными снимками со своими фанатами: Рианна (30), например, любит пройтись по улице с бокалом вина, а фотографии с отдыха Кендалл Дженнер (22) в Каннах легко можно сделать мемом Friday mood. Мы собрали знаменитостей, которые выпивают и совершенно этого не стесняются.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zvyozdy-kotorye-vypivayut-i-ne-stesnyayutsya-etogo/
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