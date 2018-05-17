Базовое упражнение №1. Сколько калорий «сожжет» копка грядок на даче

Дачный и огородные сезон официально открыт. Это означает, что в ближайшие месяц-полтора тысячи россиян проведут часы своего времени, вскапывая грядки под цветы и картошку. Сколько калорий «сожжет» копка грядок на даче, и можно ли накачаться, орудуя лопатой на своих шести сотках — выяснял «Советский спорт».

Сколько калорий тратит человек, копая грядки

Отголоски лета##деревня#сено#чистыйвоздух#кайф#отдыхаемотгородскойсуэты#копкакартошки#хлебсосметанойпосыпанныйсахарком

Публикация от @ yu_matveevaaa

14 Сен 2017 в 10:58 PDT Важный вопрос. Почему мышцы не растут у грузчиков и строителей?

В среднем, за один час копания земли лопатой человек тратит около 250-300 Ккал. Это — если махать лопатой достаточно интенсивно. Степень интенсивности вы можете определить по внешним признакам. Вспотели, увеличилась частота пульса до 130 ударов в минуту и выше, ощущается боль и жжение в мышцах руках и плечевом поясе — значит, интенсивность как раз на уровне 250-300 Ккал в час.

Для примера. Один чизбургер из фастуда — это около 300 ккал. В целом обеде, состоящем из гамбургера, картошки (или куриных крылышек), пирожка и напитка — около 600 ккал. В обычном «огородном обеде» из тарелки макарон, двух домашних котлет и куска белого хлеба — 450-500 Ккал.

Таким образом, чтобы «отработать» обед и выйти в ноль или в минус по калориям, вам нужно интенсивно копать грядку два часа. Если вы собираетесь еще и поужинать, и устроить полдник с чаепитием — копать грядку для «нулевого» калорийного баланса нужно примерно 4-5 часов в день.

Можно ли накачаться, копая грядки

Ответ: нет. Копка грядок дает нагрузку целому ряду мышц человеческого тела и заставляет работать как верх, так и низ тела. Но накачаться на одном копании не получится.

Все дело в характере нагрузки. Для гипертрофии мышц наиболее предпочтительно чередование напряжения и отдыха. Примерно 40-50 секунд работы, затем 45-90 секунд отдыха — именно так работают бодибилдерские программы по набору мышечной массы. При этом нагрузка должна прогрессировать, чтобы побуждать мышцы к росту.

Вывод: копание грядок не принесет большой мышечной массы.

Можно ли похудеть, копая грядки

#уборкатерритории #копказемли #вывозмусора #доставкастротельногоматериала #такелажныеработысприменениемспецсредств

Публикация от Сергей (@servis_gruz)

8 Май 2017 в 7:02 PDT Ответ: да. Похудеть можно, если по итогам дня ваш баланс по количеству потребленных-потраченых калорий уйдет в минус. То есть, потратите вы больше, чем съедите.

Чем заменить алкоголь. Что выпить и съесть, чтобы не хотелось спиртного

Копание грядок (см. выше) — занятие, которое тратит приличное количество калорий. Хотя, его трудно сопоставить с тем же бегом, где сжигается в среднем 500-600 ккал за час. Однако, если вы вели обычно малоподвижный образ жизни, регулярная работа с лопатой на даче действительно может сделать вас худее.

Усилить «жиросжигание» от копки грядок помогут небольшие воркауты. Например, каждые 45 минут копания отставляйте лопату в сторону и делайте 3 раунда из 20 берпи, 30 отжиманий, 50 приседаний. Или — делайте берпи и бегайте спринты: 3 раунда из спринтов туда-обратно на 20 метров и 25 берпи. Или — прыгайте несколько раундов по 1,5-2 минуты на скакалке.

А что с остальными дачными работами?

Увы, копание грядок — это, вероятно, самое энергозатратное занятие на даче. Поливка цветов «отнимает» в среднем 150-170 ккал за час работ, прополка — 170-200 ккал, посадка саженцев — от 100 ккал за час работ.