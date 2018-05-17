В Тихвине чествовали «Золотые» супружеские пары

Праздничная церемония, приуроченная к Международному дню семьи, прошла 15 мая в Тихвинском центре социального обслуживания населения.

Собравшиеся тепло приветствовали почетных гостей— супругов Нину и Геннадия Скрябиных, Галину и Станислава Силиных, отметивших в этом году 50-летие совместной жизни, а также «бриллиантовых» юбиляров Марию и Юрия Лежневых.

У каждой семьи своя уникальная история. Так, супруги Скрябины познакомились в Ленинграде, стали мужем и женой 22 апреля 1968 года, в Тихвине проживают более 40 лет. Геннадий Федосеевич и Нина Борисовна многие годы работали на Тихвинских производствах объединения «Кировский завод». У супружеской пары двое детей и трое внуков.

Семья Станислава Васильевича и Галины Алексеевны Силиных образовалась 26 апреля 1968 года в Петрозаводске, через год молодожены переехали в наш город. Станислав Васильевич трудился на Тихвинских производствах объединения «Кировский завод» инженером-диспетчером, его общий трудовой стаж почти 40 лет. Галина Алексеевна проработала учителем физики в школе №5. Супруги Силины воспитали дочь Веру, души не чают в своем внуке Илье.

Коренные тихвинцы Юрий Сергеевич и Мария Алексеевна Лежневы 27 апреля отпраздновали 60-летне совместной жизни. Юрий Сергеевич почти полвека работал слесарем-механиком на автотранспортном предприятии. Мария Алексеевна — труженик тыла: во время Великой Отечественной войны, будучи ребенком, работала в колхозе. А более 50 лет ее трудовой биографии связаны с тихвинским заводом пластмассовых изделий «Галант».

Супруги поставили подписи в актах торжественного чествования свадебных юбиляров. Церемонию провела главный специалист отдела ЗАГС администрации Тихвинского района Надежда Блохина.