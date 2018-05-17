Американка случайно узнала отца на похотливом меме и объяснилась

Американка узнала своего отца на ставшей вирусной картинке и принялась оправдывать его. Объяснения девушка опубликовала в своем Twitter.

Пользовательница по имени Алекс призналась, что узнала о популярности отца совершенно случайно. «Вы когда-нибудь обновляли Twitter и понимали, что ваш гребаный отец превратился в мем?» — спросила она подписчиков.

Комментарий она сопроводила перепостом фотографии модели Доминик Робинсон (Dominique Robinson), героем которой стал ее отец. Изображенный мужчина, попавший на второй план селфи, будто сосредоточенно глядит на грудь модели.

Девушка уточнила, что ее отец слеп на один глаз, поэтому направление взгляда иногда может быть обманчивым.

Оригинальный пост стал вирусным и набрался почти 35 тысяч лайков. Однако публикация дочери героя обошла его по популярности, набрав 340 тысяч лайков и 70 тысяч перепостов.

Алекс также упомянула, что рассказала обо всем отцу, на что тот посмеялся и заверил, что на самом деле смотрел в пол. В комментариях к оригинальному снимку прославившегося героя второго плана осуждать не стали.