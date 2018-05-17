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44-летняя Хайди Клум в смелом наряде появилась с молодым возлюбленным в Каннах
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44-летняя Хайди Клум в смелом наряде появилась с молодым возлюбленным в Каннах 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Хайди Клум известная немецкая супермодель. Однако слава, большой заработок и роскошные виллы не смогли сделать ее счастливой. В личной жизни она до недавнего времени терпела неудачи. За ее плечами два неудачных брака, а также многочисленные романы, которые ни к чему не привели. А недавно она стала встречаться с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Первое время звезда старалась не афишировать свои отношения с музыкантом, но теперь свободно с ним появляется на разных мероприятиях.
На днях 44-летняя Хайди прилетела вместе с возлюбленным в Канны. Они устроили себе романтический вечер. Папарацци застали пару, когда они гуляли по городу, а затем зашли в кафе, чтобы поесть. Модель не стеснялась целоваться и обниматься со своим кавалером на публике. В тот день Клум выбрала очень смелый наряд: на ней были обтягивающие джинсы, а также черное кружевное боди, поверх которого она накинула кожаную куртку. Том предпочел мешковатые брюки и футболку.
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Напомним, недавно журналисты выяснили, что избранник модели женат. Оказалось, что он в 2015 году он связал себя узами брака с моделью Риа Зоммерфельд и так не развелся с ней официально. Похоже, что Хайди эта информация не волнует. Она по-прежнему выглядит влюбленной и счастливой рядом со своим избранником.
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