Гребенкина: Похоже, с английским юмором стало туговато

Топ-1: Население России к 2050 году сократится до 132 миллионов человек Анастасия Гребенкина : Население России к 2050 году сократится до 132 миллионов человек. К такому выводу пришли эксперты Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН

Друзья мои, с этим срочно надо что-то делать. Вроде бы, рождаемость повышаем, стараемся, как можем (только в доме, где я живу, есть пять семей, в которых четверо детей и больше). Давайте как-то решим эту проблему раз и навсегда, население нашей страны ни в коем случае не должно сокращаться, только увеличиваться! Так что прямо сегодня вечером все приступаем к делу!

Топ-2: Аргентинцы извинились за скандальный буклет к ЧМ-2018 Анастасия Гребенкина: Аргентинская футбольная федерация извинилась за буклет, посвященный Чемпионату мира по футболу 2018, в одном из разделов которого описываются правила соблазнения русских девушек. Отмечается, что глава «Что делать, чтобы у вас что-то получилось с русской девушкой» была напечатана по ошибке.

Какая любопытная новость! Было бы интересно взглянуть, какие методы советовали использовать аргентинским болельщикам для соблазнения русских девушек. Русские девушки — самые красивые в мире, это знают все, но я не думаю, что мы будем обращать внимание на каких-то аргентинских болельщиков! У нас в России достаточно красивых мужчин!

Топ-3: В Британии отказались вручать премию за самую смешную книгу Анастасия Гребенкина: В Британии отказались вручать премию за самую смешную книгу. Впервые за последние 18 лет ни один из 62 романов, номинированных на эту награду, не рассмешил жюри.

Да, похоже, с английским юмором стало туговато. Очень жаль, потому, что я лично его очень люблю. И вообще, хотелось бы, чтобы появлялось как можно больше хороших, веселых книг, чтобы мы не слишком углублялись в драматизм, трагизм. Друзья, кто из вас пишет книги? Пожалуйста, рассмешите нас! Это было бы здорово!

Топ-4: На майнинг может уйти до половины процента общей потребности человечества в электричестве Анастасия Гребенкина: Добыча криптовалюты и включение ферм в общую электросеть могут «взять» на себя до половины процента общей потребности жителей Земли в электричестве. А уже через 10–12 лет этот показатель может вырасти до 5%.

Казалось бы, страсти по криптовалютам прошли: все, кто хотел купить биткоины — купили, кто хотел продать — продали, кто не мог себе позволить покупку криптовалюты позлобствовали. Но, тем не менее, количество энергии, которая уходит на майнинг, продолжит расти. Как ни странно! Так что, добытчики криптовалют — вперед! И те, кто мечтает обогатиться за счет биткоинов — желаю вам удачи!

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.