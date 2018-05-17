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Коммунальщики откладывают ремонт крыши дома в Лотошинском районе из‐за погоды
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Коммунальщики откладывают ремонт крыши дома в Лотошинском районе из‐за погоды 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Потеряла сон, лишилась уюта, да еще и деньги утекают как будто сквозь пальцы. Второй год жительница Лотошинского района не может доделать ремонт в квартире ‐ с каждой грозой комнаты буквально заливает с потолка, а стены зарастают плесенью. Все это происходит из‐за кровли, которую коммунальщики месяцами обещают починить, но до сих пор медлят.
В бежево-кирпичных тонах Ирина Смирнова видит квартиру своей мечты. Но открыв глаза, сталкивается с разрухой коммунальной повседневности: посуда горами лежит на подоконнике, пол не доделан, стены в разводах.
Такая же безрадостная картина — в коридоре, спальне, зале. Второй год для этой квартиры, что ни дождь, то внутридомовая капель. «Сказали, что нужен капитальный ремонт крыши. Капитальный ремонт крыши они установили на 2020 год», — рассказывает Ирина Смирнова.
Два месяца назад у Ирины затеплилась надежда. В управляющей компании дважды пообещали сделать герметизацию швов и залатают кровлю. Но дав гарантии на словах и даже на бумаге, всякий раз из-за непогоды корректировали сроки — сначала до конца марта, потом — апреля.
Источник фото: телеканал «360»
Съемочная группа «360» отправилась в управляющую компанию, чтобы узнать, когда крыша будет отремонтирована. Но, как часто случается, в четверг после обеда больших начальников не сыскать. Исполняющий обязанности — в отъезде в Жилинспекции, а главного инженера попросту нет.
Съемочную группу направили к начальнику ЖЭУ Оксане Орловой, которая при виде камер просто убежала и заперлась в соседнем здании, которое в миг превратилось в неприступную коммунальную крепость.
В Лотошинском жилищно-коммунальном хозяйстве дверь так и не открыли. Отдуваться за убегающих и забаррикадировавшихся женщин — спокойно и по-мужски — пришлось исполняющему обязанности начальника. Пусть по телефону, но Николай Мох пообещает сделать все в течение двух недель, если будут получены материалы.
Даже этому железобетонному коммунальному «все» — Ирина Смирнова не верит. Слишком много было таких слов, теперь она ждет действий.
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