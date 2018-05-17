Характеристика Тельцов по восточному гороскопу

Как бы ни были похожи друг на друга представители одного знака зодиака, в их характерах, поведении, предназначениях и призваниях есть нюансы, которыми их «снабдил» год рождения. Мы начинаем новый цикл публикаций, в котором расскажем, как восточный астрологический календарь влияет на тот или иной знак и какие качества ему дарит. Первыми на очереди Тельцы как «хозяева» мая.

Телец-Крыса

Тельцы, рожденные в год Крысы, более шустры, энергичны, пронырливы, чем другие представители этого знака, меньше внимания обращают на общественное мнение и не так активно заботятся о своем реноме. Они не столько заставляют работать свои деньги, сколько делают накопления. Преуспевают в политике, особенно в тех ее областях, которые связаны с тайным воздействием и с экономикой. Любят порядок, но его структура в их исполнении отличается странной нелогичностью.

Телец-Бык (Вол)

Тельцы-Быки (Волы) самые упрямые из всех представителей своего знака. Если они на что-то нацелены, их практически невозможно остановить, так как они просто сносят любые препятствия, оказывающиеся на их пути. Они чаще других выбирают профессии, связанные с землей и ее обработкой, с фермерством, с производством того, чем люди питаются. Очень ценят свое и чужое время, не начинают никаких проектов, если нет полной уверенности в целесообразности и рентабельности предприятия.

Телец-Тигр

Тельцы-Тигры более решительны, чем другие представители этого знака, при этом легче остальных раздражаются и впадают в гнев. Они вальяжны и импозантны, в обычной обстановке производят обманчивое впечатление полного спокойствия, но всегда готовы к дерзкому прыжку. Их меньше беспокоит достижение стабильности и наличие неприкосновенного золотого запаса на черный день, они тратят много денег на обеспечение сиюминутного комфорта, но все равно умудряются оставаться на плаву.

Телец-Кролик (Кот)

Тельцы, рожденные в год Кролика (Кота), самые плодовитые, причем во всех смыслах: у них, как правило, много детей, а реализовываются они сразу на нескольких поприщах или владеют разнонаправленными предприятиями, работают по совместительству — в общем, имеют отнюдь не один источник доходов. Из всех представителей своего знака они наиболее дружелюбны и обладают самым безупречным вкусом, часто являются законодателями моды.

Телец-Дракон

Тельцы-Драконы самые коммуникабельные, они охотно идут на контакт, правда, свои тайны оберегают так же ревностно, как и свое золото, а мнение окружающих «переваривают» и берут себе только то, что считают действительно приемлемым. Они больше других представителей своего знака зависимы от физического комфорта, им важно, чтобы все было максимально удобно и функционально, однако и украшательство имеет серьезное значение, потому как «уютненько, но скромненько» явно не их кредо.

Телец-Змея

Тельцы-Змеи обладают отличным, хотя и крайне специфическим чувством юмора, при этом они самые скрытные среди представителей своего знака и тщательно хранят в секрете все сведения, касающиеся их доходов, личной жизни, назревающих проектов. Они весьма артистичны и часто благодаря этому добиваются того, о чем другие только мечтают. С ними опасно иметь дело, так как они, хоть и мудры, не отличаются особым всепрощением и могут исподтишка испортить бытие тому, кто их обидел или чем-то им не угодил.

Телец-Лошадь

Тельцы, рожденные в год Лошади, наиболее трудоспособны, не ищут легких путей, могут целиком и полностью посвятить себя выбранной профессии и отказаться от создания семьи. Но не будут работать за идею, им обязательно нужно знать, что их действия принесут не просто зарплату, а очень крупный доход. Из всех представителей своего знака они наиболее комфортно чувствуют себя в многолюдном обществе и с удовольствием выставляют на всеобщее обозрение свои успехи.

Телец-Овца (Коза)

Тельцы, рожденные в год Овцы (Козы), чаще других садятся на шею окружающим, именно они «профессиональные» альфонсы и содержанки, но зато и характер у них легче и веселее, чем у остальных представителей этого знака. Они наиболее харизматичны, красноречивы, умеют нравиться и втираться в доверие, откровенно ленивы, но никогда не остаются голодными, так как всегда найдется тот, кто сочтет за честь предложить им не просто кусок хлеба, а бутерброд с черной икрой и сусальным золотом.

Телец-Обезьяна

Тельцы-Обезьяны самые изобретательные из всех представителей своего знака, они не столь консервативны, как другие, и легко используют в своей деятельности инновационные разработки, хорошо проявляют себя на тех поприщах, которые остальные их «собратья» обходят стороной. И при этом они наиболее беспокойны и безалаберны, им сложно сосредоточиться на каком-то одном деле, они хотят всего и сразу, а потому часто не получают и того, что, казалось бы, само идет в руки.

Телец-Петух

Тельцы, рожденные в год Петуха, наиболее заносчивы, больше других представителей своего знака кичатся своим положением и полезными связями, любят хвастаться семьей, детьми, благополучием и красивым домом. Им нравится производить яркое впечатление, а порой и шокировать окружающих своей обеспеченностью, даже если она и несколько раздута. Однако при этом, в отличие от многих «собратьев», они не потакают своей лени, так как понимают, что столь вожделенное богатство само им в «клювик» не упадет.

Телец-Собака

Тельцы-Собаки самые преданные, верные, постоянные; они всегда отвечают за свои слова, хотя и весьма немногословны, не дают пустых обещаний, не стремятся привлечь кого-либо своими посулами. Если уж они что-то пообещали, обязательно сделают, даже в ущерб себе. Они, в отличие от многих представителей своего знака, не делают деньги самоцелью, но при этом крайне редко бывают бедными. Им можно доверить любой руководящий пост, и они прекрасно справятся с самыми сложными подчиненными.

Телец-Свинья (Кабан)

Тельцы, рожденные в год Свиньи (Кабана), чаще других представителей своего знака выбирают ту работу, которая не просто приносит доход, но и сулит комфортный трудовой процесс, хорошие отношения с коллегами, моральное удовлетворение. Они ловко пользуются теми возможностями, которые не сумели разглядеть окружающие, успешнее остальных своих «собратьев» работают с информацией; хорошие хозяева и умеют максимально продуктивно устраивать быт, обожают потакать своим эпикурейским желаниям и потребностям.

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