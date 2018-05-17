Стены Дома культуры «На Вешняковской» получили необычное оформление

В канун Великого праздника — Дня Победы в районе Вешняки вандалы расписали стены Дома культуры «На Вешняковской» каракулями.

Юрий Никулин, Сергей Бондарчук. Администрация культурного учреждения провела совещания и было принято решение воспользоваться идей, так называемых горе-художников и… расписали остальные стёкла. Теперь жители района Вешняки могут посмотреть на портреты советских актёров — участников Великой Отечественной войны. Среди них Анатолий Папанов

Для тех кто еще не был возле Дома культуры «На Вешняковской», приглашаем Вас посмотреть преображение стен.