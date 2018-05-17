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Стены Дома культуры «На Вешняковской» получили необычное оформление
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Стены Дома культуры «На Вешняковской» получили необычное оформление 

Управа района Вешняки 18 минут назад
Фото: Управа района Вешняки
В канун Великого праздника — Дня Победы в районе Вешняки вандалы расписали стены Дома культуры «На Вешняковской» каракулями.
Администрация культурного учреждения провела совещания и было принято решение воспользоваться идей, так называемых горе-художников и… расписали остальные стёкла. Теперь жители района Вешняки могут посмотреть на портреты советских актёров — участников Великой Отечественной войны. Среди них Анатолий Папанов, Юрий Никулин, Сергей Бондарчук.
Для тех кто еще не был возле Дома культуры «На Вешняковской», приглашаем Вас посмотреть преображение стен.
Женский форум
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