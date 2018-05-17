Рассадник бактерий: самые грязные вещи и места в доме, о которых все забывают

Мы привыкли считать, что наиболее грязным местом в нашем доме служит уборная. Вот только порой угроза скрывается в куда более прозаичных местах, которые чаще всего остаются без внимания.

Зубная щетка

Поскольку используется она каждый день, то может служить средой для размножения порядка 100 млн всевозможных бактерий. Через какое-то время зубная щетка практически кишит не слишком полезными микроорганизмами. Чтобы обезопасить себя, менять указанную вещь стоит по меньшей мере раз в три месяца.

Клавиатура

В пределах 1 кв.см на клавиатуре могут жить до 500 тысяч бактерий. Все потому, что садясь за ПК или ноутбук многие не заморачиваются мытьем рук. Все, что вы насобирали на улице, а также пыль и крошки в итоге служат идеальной средой для болезнетворных микроорганизмов. Регулярная гигиена и чистка клавиатуры помогут решить проблему.

Штора для ванной

В условиях влажной среды бактерии развиваются куда активнее, а штора для ванной очень часто подвержена плесени. Вот только чистят эту вещь крайне редко. Лучше уделять шторе внимание хотя бы раз в месяц, выбирая виниловые варианты вместо полиэтилена.

Ключи

На ключах можно найти примерно такое же количество бактерий, как, к примеру, на кнопке вызова лифта. Обычно их берут грязными руками, роняют на улице, носят в кармане и едва ли когда-нибудь протирают. В итоге человек приносит в дом множество весьма опасных микроорганизмов.

Стиралка

Хотя стиральная машина должна служить во имя чистоты, чаще всего она может являться распространителем опасных микроорганизмов. Как правило, опасность скрывается на дверце, между прокладками и в уплотнителе. Кроме того, там может распространяться плесень.

Ковры

Исследования доказывают, что на 1 кв.см ковра может содержаться примерно в 4 тысячи раз больше бактерий, нежели на аналогичной площади унитаза. Все из-за ворсистой поверхности, выступающей идеальной средой для размножения микробов, клещей и т.д. Поэтому важно как можно чаще чистить ковры.

Мобильный телефон

В течение дня он успевает побывать во множестве мест, в том числе в кармане или на столе где-нибудь в кафе. Его берут грязными руками после туалета, метро или магазина, а затем продолжают использовать и дома, подвергая себя риску. Проводить дезинфекцию гаджета стоит хотя бы раз в неделю.]]>