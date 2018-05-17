«Результат того стоит»: Александра Харитонова рассказала, как начать заниматься спортом

Многие давно сделали спорт частью своей жизни, есть те, кто вообще не мыслит своего существования без физической активности. Но большая часть людей занимается фитнесом периодически либо вообще не занимается. Находится много причин, чтобы не идти в тренажерный зал. Телезвезда Александра Харитонова мотивировала подписчиков, подчеркнув, что главное — начать.

Эксперт шоу «Дом-2» Александра Харитонова — женщина стройная, она правильно питается, пьет много воды и занимается спортом. На ее странице часто можно увидеть фото с тренировок по танцам на пилоне. Она призывает поклонников не отказываться от спорта и начать заниматься им как можно скорее: «Твердо настройтесь на работу. Прежде чем предпринимать какие-то шаги и искать конкретные места занятий, необходимо твердо увериться в том, что желание заниматься — не сиюминутная прихоть. Морально подготовьтесь к тому, что занятия будут отнимать определенное количество сил и времени, что после первых тренировок возможны и даже вероятны дискомфортные ощущения во всем теле, но результат того стоит».

Знаменитость рекомендует по возможности найти себе компанию, так как с подругой, коллегой или соседкой будет интересней и легче, по крайней мере, на первых порах. Харитонова подчеркивает, что нужно уделить пристальное внимание выбору студии или школы танцев и рекомендует учесть расписание занятий, месторасположение, интерьер помещения, подготовку тренеров. Оптимальный вариант, по словам Александры, когда клуб расположен неподалеку от работы или дома: «Выбирайте удобное время для занятий. Чаще всего тренировки проходят в вечернее время, но многие клубы набирают и дневные группы. Поэтому следует исходить из собственного удобства и возможностей».

Что касается способа оплаты занятий, то Александра советует задуматься над этим вопросом. Она отмечает, что покупка абонемента более выгодна, но при пропуске тренировок их стоимость не компенсируется. Вместе с тем Харитонова обращает внимание, что наличие абонемента многих мотивирует не пропускать занятия, так как им жаль уплаченных денег. «Если вы знаете, что порой силы воли вам может просто не хватить, покупайте абонемент. Не вздумайте стесняться своего лишнего веса (даже если он есть) и неуклюжести. Поверьте, никому из занимающихся нет никакого дела до вашей фигуры и того, что вы мало похожи на балерину из Большого театра».

Пользователи благодарны телезвезде за напутственные слова: «Прекрасный пример сублимации для меня, особенно сейчас — идеальная физическая нагрузка. И голова светлее, и мысли правильные, и настрой». «Отличная у вас фигура, все, тоже иду в зал!» «Роскошные формы, мне бы так, но лень и поесть люблю сильно». «Как отказаться от вкусностей и в спортзал пойти?» «Вы молодец, спасибо вам за то, что рассказали много полезного!» «Хорошо, что я прочла этот пост, иду худеть и красиветь». Александра часто делится секретами красоты, не скрывая, в отличие от других, как ухаживает за собой. Но что касается кожи, Харитонова признается — у нее хорошие гены и родственники также могут похвастаться отсутствием морщин.