Задолго до VR-порно было вот это: стереокартинки секси-девушек 20-х годов

С изобретением стереоскопической фотографии появились аппараты с эротическими фото, которые просуществовали вплоть до конца 1970-х годов. Собственно, первые такие приспособления с картинками были еще в XVIII столетии, но вот в 20-е годы прошлого века для слайдов под автоматы стали фотографироваться обычные девушки из хороших семей. Это были флэпперы, юные бунтарки и девочки-эмансипе, которые выступали против традиционной морали, не боялись секса без обязательств и жили в свое удовольствие.

Сфотографироваться во фривольном образе? Сверкнуть молодым обнаженным телом? Игриво продемонстрировать то, чем наградила природа? Да не вопрос! Эти девушки были готовы на многое… Но в нашем материале все снимки в рамках приличия. Между прочим, они из архива американской Библиотеки Конгресса.

Источник: Vintag