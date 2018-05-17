Не хотите быть лидером? Возможно, вы путаете лидерство и менеджмент

Кто является лидером?

Принято думать, что лидер — это харизматичная личность, изначально обладающая талантом. Я так не считаю. Неверно думать, что роль лидера заключается только в руководстве командой или организацией, а ценность его тем выше, чем больше у него заслуг.

Если человек думает: «Я лидер и поэтому должен выглядеть значительным», — то эти мысли накладывают отпечаток и на его поведение: он обращается с подчиненными, как с детьми, а указания отдает повышенным тоном. С другой стороны, — постоянное позиционирование себя выше остальных сотрудников создает излишнее напряжение и, следовательно, добавляет стресса.

Мне очень хорошо знакома постоянная активность и стремление быть лучшим в начале собственной карьеры. Но однажды ситуация сложилась таким образом, что мне пришлось возглавить команду людей, которые имели больший опыт работы и являлись профессионалами в своей области. Тогда я впервые понял, что от лидера абсолютно не требуется быть зрелым человеком, умеющим сражаться и выигрывать на профессиональном поле.

Одним из членов нашей команды был мужчина старше нас по возрасту на 15 лет. Он относился к нам как мудрый отец, и мы обращались к нему за советами в нерабочее время. Этот человек обладал особым искусством представлять нашу фирму перед другими организациями. Именно тогда я хорошо усвоил, что лидер должен быть уважаем как профессионал.

Лидер — это роль. Несомненно, есть определенные знания, которые следует оттачивать для достижения лидерских позиций. Но все же нет нужды во всем превосходить своих подчиненных. Начните работу с мягкого выдоха.

Разница между лидером и менеджером

Говорят, что в последнее время все больше молодых людей не желают становиться лидерами. В качестве причин часто приводят следующие:

«Неинтересно, так как увеличится объем бумажной работы»;

«Уменьшится количество свободного времени, а психологическая и физическая нагрузка возрастет»;

«У меня не тот тип личности, я не могу управлять людьми».

Но давайте обратимся к определению Джона Котта, изучающего вопросы лидерства в Гарвардском университете . Он утверждает, что лидер и менеджер изначально занимают разные позиции, а их роль в компании и способы обучения совершенно отличаются. Вот какие характеристики он им дает:

Лидер — человек, чувствующий изменения, обладающий новым видением ситуации и направляющий свою команду по новому пути развития.

Менеджер — человек, контролирующий работу своей команды для достижения поставленной цели.

Своими словами я бы перефразировал эти характеристики следующим образом: работа лидера — вдохновлять людей, а работа менеджера — управлять ими. Исходя из этого, становится понятно, почему молодые люди отказываются от позиции лидера: все они ошибочно понимают под ней деятельность менеджера.

В действительности мы видим, как от одного человека часто требуют исполнения двух функций одновременно — менеджера и лидера, — что и приводит к недоразумению.

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