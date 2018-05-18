10 опасных предметов на вашей кухне, о которых вы не знали

Губки для мытья посуды Врачи не устают напоминать нам о том, что губки для мытья посуды — самые опасные из того, что можно найти на нашей кухне. Из-за того, что на их поверхности скапливается миллион бактерий, которые могут вызывать серьезные заболевания, губки необходимо менять как можно чаще. А еще лучше заменить стандартные губки на что-то более подходящее. Ведь даже дезинфекция специальными средствами или нагревание в микроволновке не помогут избавиться от вредных микробов, поэтому лучше не рисковать своим здоровьем. Полотенца для рук Это, пожалуй, второй предмет после губок для мытья посуды, на поверхности которого скапливаются различные бактерии, которые могут ненароком попасть в вашу пищу. Ведь вы прикасаетесь к кухонному полотенцу постоянно, даже до того, как вымыть руки и во время приготовления пищи. Поэтому его необходимо стирать как можно чаще, а для надежности можно еще и проглаживать горячим утюгом. Разделочные доски Третье место в рейтинге самых опасных вещей на кухне прочно занимают разделочные доски. Речь идет в первую очередь о деревянных досках, которые подвержены повреждениям. К тому же не лишним будет напомнить, что для разделки овощей, мяса и рыбы следует использовать различные доски. Ведь, например, в сыром мясе содержатся бактерии, которые могут вызывать серьезные заболевания. И если вы используете, скажем, поврежденные деревянные доски, то в трещинах (даже если они и незаметны на первый взгляд) будут размножаться бактерии, которые потом попадут в ваш организм. Сковороды с антипригарным покрытием Посуда с тефлоновым покрытием тоже не так безобидна, как кажется на первый взгляд. При нагревании тефлон может вызывать появление токсичных паров, поэтому некоторые эксперты советуют обратить свой взор на старомодное, но более безопасное кухонное оборудование. Раковина Что касается кухонной мойки, то на нее также следует обратить особое внимание. Особенно если вы не привыкли вычищать раковину после каждого мытья посуды, и там остаются остатки пищи и другой мусор. Ученые рекомендуют тщательно чистить мойку и протирать ее сухой тряпочкой. Иначе то, что там остается, превращается в питательную среду для размножения бактерии сальмонелла и многих других. Плита Данный пункт касается в первую очередь газовых плит. Не забывайте проверять, отключили ли вы ее после приготовления пищи. Иначе есть риск надышаться угарным газом, что, конечно же, не пойдет на пользу вашему организму. К тому же истории известны и более печальные последствия неправильного использования газовой плиты. Ножи и тесаки для мяса Эксперты утверждают, что все ножи в доме должны быть достаточно острыми для того, чтобы ими было удобно пользоваться. В противном случае при разрезании того же мяса, например, нож может отрикошетить и полоснуть по руке. Или вообще упасть на пол, по пути расцарапав вам ногу. Поэтому следите за состоянием кухонной утвари и не забывайте избавляться от вышедших из строя вещей. Мясорубка Одно неловкое движение — и можно раздробить себе кисть или остаться без пальцев. Звучит как сюжет какого-нибудь фильма ужасов? Однако, к сожалению, в реальной жизни многие люди пренебрегают элементарными правилами безопасности и вместо того, чтобы использовать специальный инструмент для проталкивания, скажем, мяса в дробилку, суют туда пальцы. Никогда так не делайте! Пластиковая посуда и контейнеры для хранения продуктов Пластиковую посуду в принципе не рекомендуется использовать, особенно хранить какие-либо продукты в специальных контейнерах. Ведь при производстве пластмассы (чтобы ее сделать более гибкой и упругой) некоторые производители добавляют в нее различные химикаты, которые впоследствии попадают в еду и негативно отражаются на нашем самочувствии. Мусорное ведро Мусорное ведро — просто сборище различных микробов и вредных веществ. Поэтому никогда не оставляйте в нем отходы надолго и не забывайте его тщательно мыть и сушить. И еще один предмет, который в последнее время так любят хозяйки — утилизатор мусора. Так же, как и мясорубка, при неправильном использовании он может нанести непоправимый вред вашему здоровью. Просто запомните, что ни в коем случае нельзя в него залезать пальцами, даже если вы туда что-то уронили. Фото: Shutterstock