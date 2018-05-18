Прыгайте на здоровье. Что такое Кангу Джампс и может ли он заменить фитнес?

Тренажёрный зал, групповые тренировки, аэробика, степы… Это уже прошлый век. Сейчас популярными становятся всё более экзотичные виды фитнеса. Например, Kangoo Jumps.

Как это работает?

Kangoo Jumps («Кенгу джампс», «Кэнго джампс», «Кангу джампс» — пока нет одного устоявшегося варианта написания), новый вид фитнеса, который набирает популярность во всём мире, добрался и до Волгограда.

«Кангу джампс» — это специальная обувь, которую в народе прозвали «джамперы». Изначально необычные ботинки были созданы для реабилитации спорт­сменов после травм и операций.

Как же они устроены? На подошве «джамперов» прикреплена специальная скобка с пружиной, которая даёт отличную амортизацию. Даже кроссовки, считающиеся наиболее удобной спортивной обувью, не сравнятся с «Кангу джампс». Дело в том, что при ударе об пол во время прыжков или бега нагрузка так или иначе приходится на суставы и позвоночник. В «джамперах» примерно 80% удара берёт на себя именно скобка. Поэтому новый вид фитнеса практически не имеет противопоказаний. Не стоит рисковать, пожалуй, только беременным женщинам и людям с проблемами сердечно-сосудистой системы.

Эндорфины и пот «В настоящее время кангу джампс — один из самых популярных видов фитнеса в Европе и США. Официально о нем заговорили ещё в 1994 году, когда основатель компании Kangoo Jumps Дэнис Невилл представил первую адаптированную под широкого потребителя модель «джамперов», — говорит тренер по кангу джампс Кристина Кочетова.

Стандартная тренировка занимает не более 30-40 минут. Вначале — разминка. Однако простые движения даются сложнее, чем обычно. Ведь вы стоите на дуге! Первые несколько минут баланс отказывает… Но бояться не стоит. Не зря же кангу джампс прозвали самым безопасным видом фитнеса. Упасть здесь можно, только если вы абсолютно раскоординированный человек и не контролируете своё тело.

Главное правило — держать носки параллельно, как на лыжах, не разворачивать их в стороны или вовнутрь. И естественно, стоя на дуге, держаться по центру скобки, не перемещаясь на нос или пятку. Дуга, конечно, всегда норовит перекатиться, поэтому поначалу сложно держать равновесие. Но это помогает включить в работу мышцы, которые прокачать обычным способом не удаётся.

За одну такую тренировку вы потратите 1000-1500 ккал. Кроме того, количество выработанных эндорфинов будет просто зашкаливать. Прыгать весело, вспомните детство!

Размер имеет значение

Интересен факт, что лёгкие на вид «джамперы» весят 1,5-2 кг. Ботинки бывают детскими и взрослыми. Выбирают их по весу и размеру ноги. Детские рассчитаны на вес до 55 кг, взрослые — до 75 кг. Если ваш вес больше, то нужны уже «джамперы», рассчитанные на вес до 90 кг. Если надеть не те ботинки, то во время прыжка можно сломать скобку. Каждая пара рассчитана сразу на три размера ноги. В России стоимость «кангу джампс» варьируется от 7 000 до 25 000 рублей. Купить их можно через интернет. Однако, несмотря на то, что практически нет противопоказаний, а возрастные ограничения отсутствуют (заниматься можно с шести лет и до бесконечности), нужно всё равно знать технику выполнения движений. Именно от неё зависит, будет польза от занятия или вы только навредите себе.

А вот просто бегать в «джамперах» можно и без присмотра тренера.

Какие ещё есть необычные виды фитнеса в Волгограде:

— Кроссфит Круговой вид тренинга, при котором выполняется ряд упражнений одно за другим без отдыха или с минимальным отдыхом в течение нескольких секунд.

— Воздушные полотна и цирковое кольцо Воздушная гимнастика, зародившаяся в цирке, сегодня является популярным видом фитнеса.

— Антигравити йога Упражнения проходят в специальных гамаках, на весу, как летучая мышь. Хорошо укрепляет спину и ноги.