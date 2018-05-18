Герои среди нас: 5 человек с суперспособностями, о которых мечтает каждый

Мечтам об уникальных талантах и суперспособностях, наверное, столько же лет, сколько и самому человечеству. Росомаха, Халк, Железный человек, Люди Икс. Для кого‐то из них необычные способности стали даром, а для кого‐то — настоящим проклятием. Сегодня «360» о людях, обладающих особыми талантами, которые отличают их от того, что мы считаем пределом человеческих возможностей. И они живут среди нас. В отличие от выдуманных героев фильмов и комиксов.

Тим Кридланд. «Король пыток»

Американский циркач Тим Кридланд еще в школе удивлял одноклассников тем, что мог легко протыкать кожу иглами и выдерживать очень высокие или низкие температуры. Повзрослев, Тим сделал из своей особенности шоу, предварительно изучив анатомию, чтобы случайно не причинить себе вред. Его трюки включают глотание огня и меча, проколы тела и испытания электрическим током. Сценический псевдоним Кридланда после всего перечисленного совершенно обоснован: он «Король пыток».

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Джино Мартино. «Человек-наковальня»

Американский борец и артист Джино Мартино удивляет публику тем, что ломает головой бетонные блоки, железные прутья и бейсбольные биты. Кроме того, он может погнуть лбом стальные гвозди, а его голова выдерживает падение мяча для боулинга с пятиметровой высоты. Ну чем не «Человек-наковальня»?

Источник фото: WuzzUр.ru Мишель Лотито. «Железный желудок»

Французский эстрадный артист Мишель Лотито с детства мог есть несъедобные предметы. В часть его меню вошли 18 велосипедов, 15 тележек из супермаркета, семь телевизоров, две кровати, самолет «Сессна-150», системный блок и пара лыж. По некоторым данным, Мишель за свою жизнь съел более 15 тонн металла. На удивление, это совсем не вредило его организму.

Источник фото: yagazeta.com Наталья Демкина. «Девочка-рентген»

Россиянка Наталья Демкина способна увидеть внутренние органы и определить их состояние. Способности Натальи начали проявляться в 10 лет. По словам девушки, от больных органов исходит нечто вроде импульсов. Рентгеновские способности «работают» только днем. А вот свои органы Демкина не видит.

Источник фото: REPIN.info

Нгок Тхай и Аль Херпин. Люди с вечной бессонницей

Вьетнамский крестьянин Нгок Тхай не спит уже более 45 лет. Мужчина уверен, что его лишила сна лихорадка, которую он перенес в 1973 году. Тхай неоднократно пытался уснуть, употребляя лекарства и алкоголь, но ему это так и не удалось. Нгок прекрасно себя чувствует, перетаскивает тяжелые мешки на дальние расстояния и занимается сельским хозяйством.

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Аль Херпин вообще не спал на протяжении всей своей жизни. Даже несмотря на то, что предполагаемая причина неизвестна, некоторые ученые считают, что он лишился сна из-за того, что его мать получила серьезные травмы за несколько дней до его рождения.

Источник фото: 12millionov.com