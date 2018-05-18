Рассчитываем смету на электрику: 5 советов

Смету на электрику хозяева квартир и домов обычно доверяют составить специалистам, которые потом будут делать ремонт. Но полезно прикинуть необходимую сумму самостоятельно, чтобы быть в курсе трат — рассказываем, на что обратить внимание.

Чтобы более точно рассчитать смету, вам понадобится план помещения и план размещения электрического оборудования с привязками. Конечно, такой план можно сделать самостоятельно или объяснить строителям свои пожелания «на пальцах». Но лучше довериться профессиональному архитектору или дизайнеру, который подготовит необходимые для ремонта чертежи.

Покупка дифференциального автомата — не тот пункт в смете, на котором можно экономить. Имейте в виду, что ни УЗО, ни обычный двухполюсный автомат его не заменят. Первый — контролирует только ток утечки, второй — защищает от короткого замыкания и от перегрузки, но не заметит утечку тока на землю (особенно маленькую). По сути дифавтомат — это УЗО + автомат.

Стоимость кабеля зависит не только от его длины, но и от типа. К примеру, при проектировании освещения используются провода или кабели сечением 1,5 кв. мм. Обычно такой кабель имеет маркировку 2×1,5 или 3×1,5, где 1,5 — это сечение кабеля, 2 или 3 — число жил кабеля. Для розеточной группы подойдет кабель сечением 2,5 кв. мм, чаще всего для современных сетей применяют трехжильный кабель 3×2,5.

А вот для приборов повышенной мощности (варочная панель, бойлер) рекомендуется кабель сечений от 4 кв. мм и больше — требуемое сечение следует выбирать исходя из мощности прибора. Если ваша плита (или другой мощный электроприбор) имеет 3-х фазное подключение, используйте кабель с 5 жилами. Имейте в виду: каждый тип проводов нужно будет купить отдельно в необходимом количестве.

Чтобы предотвратить незапланированные траты, заранее включите запас кабеля в смету. Самый простой способ — умножить длину проводов на коэффициент 1,1—1,2. Это необходимо, чтобы учесть расход кабеля на выпуски для подключения розеток и выключателей (около 20 см), люстры и светильников (около 50 см), а также выпуск кабелей в распаечных коробках (около 10—15 см).

Расчет трат на установку теплых полов зависит в первую очередь от метража помещения. Помните, что считается только площадь, свободная от крупных предметов, — мебели, бытовой техники. Поэтому заранее определитесь с расстановкой мебели — менять ее расположение после монтажа системы не рекомендуется.

Еще одна статья расходов — терморегулятор: от простейших механических устройств до «умных» систем, которые могут регулировать температуру, пока вы отсутствуете. Например, термостаты Merten компании Schneider Electric c дизайном на любой вкус, позволяют сократить затраты на электрообогрев, задав недельное расписание.