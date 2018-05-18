Как живётся «мини-дракону» Гере в тюменской квартире: обожает арбузы, греется на батарее, может отшлёпать хвостом

Об этой рептилии известно с древних времён: цивилизация майя верила, что мир расположен внутри гигантского дома, и четыре игуаны играют роль его стен. А индейцы даже поклонялись этим симпатичным зелёным «потомкам драконов».

Сейчас же один из представителей этих рептилий, про которого мы вам сегодня расскажем, живет в далекой Сибири. Игуана Гера — настоящий повелитель квартиры, молчун и воспитанный парень.

— Кто там? Гости пришли?

О том, опасны ли игуаны для человека, могут ли укусить, за что могут ударить, едят ли мясо и сложно ли за ними ухаживать — читайте ниже.

Вместо игрушки в машине запросто подойдёт игуана. И головой она очень грациозно виляет. Шутим, конечно. Но иногда вот так покатать свою ящерицу можно

Гера поселился в семье Натальи Симоновой два года назад: экзотическую ящерицу друзья подарили мужу тюменки на день рождения.

— Лучший ваш подарочек … игуана. Серьезно!

— Никто не собирался заводить никаких игуан. Вообще, не думаю, что многие сознательно их заводят. Геру вместе с террариумом подарили мужу друзья. Они запомнили, что однажды на какой-то вечеринке он увидел игуану, и она ему очень понравилась. Друзья предупредили, каким будет подарок. Но я не поверила. А когда ящерицу принесли домой — была в ужасе. Сейчас же все поменялось: Гера — это прямо любовь-любовь, — делится воспоминаниями Наталья.

Сначала Наталья была в ужасе, но потом полюбила этого зеленого питомца

Просто такая сильная любовь… Можно эту строчку спеть, если помните мотив

В Тюмень игуана попала в годовалом возрасте. Еще год тюменцы думали, что их ящерица — женского пола, назвали ее Герой: выбирали имя из древнегреческой мифологии. А когда позже оказалось, что Гера — не девочка, а мальчик — имя так и осталось.

В восторге от Геры не только Наталья, но и ее муж и сын. Последний, кстати, знает все-все про динозавров

Половые признаки у игуан проявляются к двум годам

Не кусается, а бьет хвостом

— Игуаны тяжело адаптируются и привыкают к человеку. Гера никогда не кусался и не кусается. Хотя говорят, что во время гона ящерицы очень агрессивны и могут применить зубы. Первое время он нас боялся и бил хвостом: вставал набок, напрягал хвост и ударял. Это такой способ защиты у них, тем более природа наградила их длинным и сильным хвостиком. Игуаны не нападают на людей — это не хищники, а травоядные животные, — говорит Наталья.

Не хотите, чтобы вас ударили этим сильным хвостом? Тогда не злите игуану — все просто

Конечно, в дикой природе, если игуана находится в безвыходном положении, то переходит к наступлению, используя острые зубы, когти и, конечно же, хвост. Еще один способ защититься — хорошо спрятаться.

Гера — мастер маскировки. Что скажете?

— Были случаи: возвращаемся домой — его нет. Первый месяц-два он прятался везде. Это очень опасно, потому что он не выйдет, даже если проголодается, и может умереть. Мы брали телефон и селфи-палку и фотографировали самые непроходимые места со вспышкой, так и искали Геру. Маленький он везде залезть мог. Например, прятался за комодом и висел на стене. Как-то мы нашли игуану в шкафу для встроенного холодильника. Еще, помню, мы однажды очень долго не могли его найти. В итоге оказалось, что он спрятался в шкаф и зарылся в одежду, — рассказывает про способы маскировки игуан тюменка.

— Прятаться люблю, это правда!

Как обустроить дом для игуаны

Когда Гера обзавелся тюменской пропиской, его хозяева сразу решили: держать ящерицу в закрытом террариуме не будут. Поэтому этот «мини-дракон» без проблем передвигается по квартире — как настоящий кот, например. То на стене повиснет, то на батарее погреется: его тело от тепла нагревается, а потом охлаждается. Бывает, Гера спит вместе с хозяйкой.

Вот так вот Гера повисает на стенке

— Ночью он спит: вытягивает лапки и забавно так ложится на живот. Иногда где-нибудь уснет, а мне его жалко станет, и я его к себе беру погреться. Если он в террариуме все время будет сидеть, то одичает. Им нужен контакт, чтобы это был домашний питомец. Если взаперти его все время держать — это разве что для «картинки». Я этого не понимаю, нельзя с ними так, — говорит Наталья.

— Воот так я сплю. И сейчас уже устал фотографироваться. Полежу, отдохну, пожалуй

Тем не менее террариум ящерицам все равно нужен. Здесь они могут погреться, «зарядиться» от ультрафиолетовой лампы, полазить по корягам.

Обустроенный такими элементами террариум — это минимум, который нужен для игуан. Также жильё ящериц нужно обустроить увлажнителем воздуха. А при отсутствии такого — периодически их окроплять с помощью распылителя.

Сейчас Гера ждет, пока ему сделают новый просторный террариум. Вместе с корягами он обойдется в 18 тысяч рублей. Все лампы и увлажнители — это уже отдельная строка расходов.

— Лазить по деревьям и не только мне необходимо

— У меня же лапки!

Молчун, который не любит купаться

Если не хотите, чтобы ваш питомец мурчал, лаял или пищал, не обязательно заводить рыбок. Игуана — идеальный молчаливый компаньон.

— Я тут решил, что смотрюсь на стиральной машине лучше, чем эта корзина с косметикой

— Она только чихает. Еще, когда убегает, слышно шарканье когтей. Вот и все звуки, которые издает эта ящерица, — рассказала Наталья.

К туалету игуану приучить вряд ли получится. Но Гера, например, все свои «грязные» дела ходит делать к порогу.

Наталья говорит, что после появления Геры гости стали реже приходить. А мы вот не понимаем, почему: Гера — славный парень. И совсем не страшный

Купаться эти ящерицы любят много и часто. Все, кроме Геры. Поэтому каждый сеанс купания (моют ящерицу примерно раз в неделю) проходит бурно.

— У нас это все с истерикой происходит. Гера хорошо плавает. Может долго находиться под водой. После этого заворачиваю его в полотенце, как лялечку, — с улыбкой говорит Наталья.

Гера после банных процедур. Не очень доволен, зато чистый

Что едят игуаны

Гера — травоядная ящерица. Неудивительно, что основная часть его рациона — покупные миксы салатов из рукколы, салата и шпината. Одного такого контейнера Гере хватает на день. Ест он три-четыре раза в сутки. Также питается этот парень привезенной с дачи травкой и одуванчиками. Кстати, петрушку и укроп есть он не станет.

— Мм… еда Помимо травы игуане можно немного фруктов, овощей и ягод: виноград, банан, клубника, малина и огурец — все это нравится Гере.

— Вкусно-то как!

— Любимое лакомство — арбузы, он очень жадно их ест. Как только разрезаем арбуз — он тут же забирается на стол. Все время пытается попробовать домашнюю выпечку, но она ему категорически запрещена.

— Делиться? Нет, не буду. Это моя еда — Моя еда, я сказал!

Про врачей и прививки

Постоянные визиты к врачу игуанам вовсе не нужны. Все что требуется — периодически ставить кальций в виде прививки. Когти им не подрезают: они нужны, чтобы забираться туда, куда вздумается.

Еще один раз помощь доктора понадобилась Гере, когда он внезапно начал хромать.

— Тогда мы нашли в Тюмени всего одного специалиста по рептилиям. Сделали рентген. Его результаты показали, что с лапкой все хорошо. В целом у игуан нет предрасположенности к каким-то болезням, — говорит Наталья.

Про характер, дрессировку и любовь

Дрессировке игуаны не поддаются. Но то, что Гера не убегает от хозяев и с удовольствием сидит у них на руках — это уже большое достижение и признак того, что хозяева ему ну очень нравятся.

Вот такая идиллия

«Бегемотик» и «цыпленок» — это лишь несколько ласковых слов, которые каждый день слышит Гера из уст хозяйки.

— Мы как-то скинули его фото в группу про игуан. Нам написали, что он весь такой величественный. Конечно, он ведь в любви растет: ему очень повезло с нами, — говорит хозяйка.

— Величественный? Ну да, я такой!

Тюменцы, кстати, даже в отпуск теперь отдельно ездят: не рискуют оставить Геру кому-либо другому.

А Гера, в свою очередь, щурит глазки, когда его гладит хозяйка и неохотно спускается с рук Натальи. Ну не взаимная любовь ли это?

Трансляция и вопросы от читателей про игуан

Также мы провели онлайн-трансляцию, во время которой отвечали на вопросы про игуан в прямом эфире. Смотрите стрим и вступайте в нашу группу.

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