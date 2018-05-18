«Спасите себя от руководства людьми, пока не поздно. Перестаньте быть рабом карьеры»

«Директор думал, что он — отличный топ, а кончилось все самоубийством». Как вовремя распознать кризис в своей работе управленца. И как сделать правильный карьерный выбор, пока работа вас не погубила. Светлана Филатова , HRD торговой сети «Мегамарт»:

— Мы губим талантливых людей. И эта ситуация дошла уже до такого предела, что о проблеме нужно кричать на каждом углу. Ни для кого не секрет, что в России карьеру строят только вверх. Робкие попытки развивать идею «горизонтальной карьеры» пока успешны в таком небольшом числе специальностей, что едва заметны на общем фоне.

А что в итоге? А в итоге все идут «под одну гребенку», любое внешнее проявление способностей, любое качество, которое в человеке выделяет его на фоне остальных, засчитывают за потенциал для роста… вверх. При этом мало кто задумывается о глубинных мотивах, которые движут «карьеристом». Просто давай, расти или уйди с дороги тех, кто растет у тебя за спиной. В начале карьеры, когда тебе 25-30 лет, эта гонка очень жесткая, люди разгоняются так, что из-за скорости процессов не успевают понять, а туда ли они летят. Особенно критично положение дел в «старых отраслях»: классической торговле, промышленности, энергетике — там, где процессы более бюрократизированы, и есть на что сослаться («мол, так всегда было»).

И вот такой человек вырос, стал руководителем. Но при достижении желаемой должности очень многие управленцы (вы даже не представляете, насколько многие, а я вижу это каждый день) понимают, что они вовсе не этого хотят.

Они не готовы жертвовать своей свободой и личной жизнью, не готовы нести ответственность за чужие ошибки. Не готовы постоянно разгребать проблемы, сталкиваться с негативными настроениями и недовольством других людей. Они тем более не хотят принимать и нести подчиненным непопулярные решения, не хотят отдаляться от своих интересных профессиональных задач и вместо этого заниматься административными функциями, не готовы практически всё время тратить на людей и не хотят быть всегда в «боевой готовности» — быть на связи в выходные и в отпуске. И это далеко не полный список возможных причин недовольства руководящей должностью.

Я работаю в рознице 9 лет, а людьми руковожу уже более 13. Я сама прошла этот путь и не так давно нашла для себя варианты развития, которые мне близки и интересны. И мне кажется, я могу поделиться чем-то ценным, рабочим алгоритмом, который спас меня и, надеюсь, поможет другим «плененным карьерной вертикалью».

Первое и самое важное в таком деле: осознать и принять, что управленческая карьера сама по себе не приносит счастья и удовлетворения. Далеко не каждый может себе в этом признаться, ведь в России нисходящая карьера или отказ от руководящей должности воспринимается как неуспех. Гордые и требовательные к себе люди продолжают карабкаться вверх, держаться за свою должность и статус и при этом очень сильно страдать.

Второе и не менее важное: понять причину внутреннего конфликта. Вам это покажется банальным, но как схожая боль может вызывать разными причинами, так и отторжение карьеры руководителя может исходить из различных обстоятельств. Все их условно можно разделить на три группы:

Профессиональное выгорание;

Возрастной кризис;

Личная не предрасположенность к управленческой деятельности.

Не все люди способны самостоятельно определить эти причины, но есть ряд «сигналов» которые помогут разобраться.

Так, при профессиональном выгорании внешне успешный менеджер внутренне ощущает упадок сил и потерю мотивации. Ни реальные достижения, ни спорт, ни отдых, ни развлечения не восполняют его, а наоборот, только усиливают отторжение работы. И здесь решающий фактор — раздражает не столько руководящая должность, сколько работа вообще. В этом случае нужно искать новые смыслы: зачем вы сейчас делаете свою работу? Какой в этом смысл для вас лично? Не для компании-работодателя, не для семьи, не для внешнего окружения, а для вас! Тема профессионального выгорания очень популярна, советов по преодолению этого состояния огромное количество. С ней работаю многие профи (коучи, карьерные консультанты), главное — не игнорировать проблему. Иначе она трансформируется во что-то более опасное вроде глобальной депрессии или даже хуже. Вот вам абсолютно реальный случай. Один из моих знакомых за карьерой в гонке «выгорел» не только фигурально, но и абсолютно реально: покончил жизнь самоубийством. Он всю жизнь строил успешную управленческую карьеру, рулил региональным сетевым бизнесом, друзья и знакомые считали его успешным человеком. Как выяснилось позднее, проблем и переживаний было много, но он, полагаю, копил и скрывал все переживания, за помощью не обратился, и все оборвалось в один день.

Возрастной кризис. Конечно, тема огромная, скажу самое основное: 100% людей примерно каждые 7-10 лет переживают очередной возрастной кризис. Я подчеркиваю, 100%. Каждый из таких кризисов дает новый виток в развитии, и вполне возможно, и не факт, что если в предыдущем периоде вы были успешным управленцем, то и далее вы таковым должны остаться. Чаще всего отказ от роли руководителя происходит в промежутке между 30 и 50 годами. Человек отказывается от ненужных задач, увлечений, людей и занимается тем, что действительно по душе. Не искушенному в самокопании человеку, конечно, бывает просто не реально взглянуть на эту проблему со стороны, найти способы прислушаться к себе. Главное — не бойтесь искать поддержки. Это нормально!

Моя очень хорошая знакомая с детства мечтала быть учителем начальных классов, но карьера ее развивалась совсем в другом направлении: много лет она строила карьеру муниципального управленца, пока не поняла, что все! Надоело, не хочу и не мое! Ведь у нее всегда оставалась в душе не реализованная мечта… В этом году мечта становится реальностью, и моя знакомая пошла работать учителем начальных классов.

И, наконец, третья группа — те, кто изначально зря пошел в начальники. Здесь много самообманов. Часто сам карьерист не понимает, что роль руководителя ему не подходит. Им может двигать желание высоких заработков, амбиции и стереотипы ближайшего окружения. И успехов на этом пути бывает немного. В этом случае важно остановиться и снова задать себе вопрос: зачем я этим занимаюсь?

В такой ситуации очень хорошо помогает методика «Адская работа». Честно работающий инструмент, который помог мне. Сначала берете образ работы, которой вы НИКОГДА не хотите заниматься и отвечаете про нее на вот такие вопросы:

Что там нужно делать?

Где она находится?

С кем я там работаю?

Чем я занимаюсь?

Чем занимается компания?

Как выглядит офис?

Как выглядит мой рабочий день?

Из чего он состоит?

Зачем я там работаю?

Сколько мне платят?

Какие у меня там перспективы?

Опишите самую ужасную, реально адскую для себя работу. Потом напротив каждого пункта ответьте на вопрос, а что в этом пункте (С кем я там работаю, Чем я занимаюсь, Чем занимается компания и т.д.) вы напишите, если, наоборот, описываете самый идеальный вариант. И так на сопоставлении вы понимаете, где именно у вас критические разрывы, и затем оцениваете удовлетворенность каждый пунктом (лучше в цифрах, по 10— бальной шкале). Очень просто, и супер наглядно! Выполнив это упражнение, вы реально сможете понять причины дискомфорта и подобрать идеальные для себя варианты, понять, что же действительно вам подходит и является вашим идеальным занятием. Я его проделала сама, рекомендую всем из коллег, кто ко мне обращается.

С помощью этого инструмента я буквально на днях помогла своей бывшей сокурснице провести «инвентаризацию» интересов и ценностей и понять, чего нужно избегать при построении карьеры, а что наоборот нужно искать. В итоге ей стало намного легче в понимании текущей ситуации на работе, она приняла для себя ряд крайне важных решений.

Таким примеров у меня десятки. Руководители массово стаят перед собой вопросы, которые заводят их в тупик. И если эти вопросы игнорировать, проблемы усилятся. Только давайте без иллюзий. Поймите правильно, конечно, отказ от карьеры управленца — это очень серьезный шаг, но если его не сделать вовремя, то можно погрузиться в глубочайший стресс со всеми последствиями не только на психическом, но и на физическом уровне. Не губите себя, не бросайте руководить людьми, если это дне для вас!