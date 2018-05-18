Дачные напасти. Что обязательно должно быть в аптечке загородного дома

Садоводы, трудясь на своих участках в стремлении наверстать упущенное время, наверняка, не задумываются, какие опасности могут их подстерегать в битве за урожай. Между тем здравый смысл диктует несложное правило: прежде чем начать заниматься «освоением земель», позаботься о своем здоровье.

О типичных внештатных ситуациях на даче, первой доврачебной помощи и составе аптечки садовода рассказывают ведущие уральские медики.

Проблемы с желудком

Днем трудимся в поте лица, не тратя время на полноценный обед, а вечером от всей души налегаем на шашлычок с острым соусом. Другой вариант: привозим готовые салатики, оставляем их в прохладной кладовочке до завтрашней трапезы. Или укроп-петрушку прямо с грядки на стол, колодезной водой утоляем жажду, а первую ягодку грязными руками — в рот. Мало, кто этим не грешит. Между тем несоблюдение элементарных правил пищевой гигиены чревато проблемами с желудочно-кишечным трактом.

Элина Петрова, заведующая гастроэнтерологическим отделением ГКБ №33:

— На даче, во время отдыха на природе нельзя забывать о мерах профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Они чрезвычайно просты. Пьем только кипяченую воду, обязательно моем руки перед любым принятием пищи, скоропортящиеся продукты храним только в холодильнике, не пренебрегаем тщательной термической обработкой продуктов, которые ей подлежат, питаемся регулярно. И трудимся в щадящем режиме. Дело в том, что чрезмерные физические нагрузки (равно как и эмоциональные) могут спровоцировать спазмы, боли в животе. Снять неприятные симптомы помогут спазмалитические препараты, которые должны быть в дачной аптечке. Садоводы и любители загородного отдыха должны иметь под рукой и ферменты — они улучшат процесс пищеварения при «злоупотреблении» тяжелой пищей, например, шашлыком. Не редкое для дачников состояние — расстройство стула, в этой неприятной ситуации помогут абсорбенты (скажем, угольные таблетки). Пищевые погрешности могут спровоцировать и изжогу, особенно у людей, имеющих хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, скажем, гастрит. Зная о своей проблеме, они должны иметь при себе антациды.

Хочу обратить внимание, что я сейчас говорю о ситуационных проблемах — симптом возник, вы приняли безопасный препарат быстрой эффективности, самочувствие нормализовалось. В случае, если вы не чувствуете эффекта после приема препарата в течение 20-60 минут, или эффект кратковременный и симптомы возвращаются, необходимо обратиться за медицинской помощью. Не откладывая!

Травмы

От получения травм (как незначительных порезов, так и серьезных ран и переломов) не застрахован никто и нигде. Однако дачники — в группе риска. Неосторожность при пользовании садовым инвентарем и оборудованием, стремянкой или лестницей может привести к травмам разной степени тяжести.

Валентин Ерёмкин, заместитель главного врача по хирургии ЦГКБ №23:

— Если речь идет о серьезных травмах, то однозначная рекомендация — немедля обращаться в ближайшее медицинское учреждение. Доврачебная помощь в этих случаях состоит в иммобилизации при переломе кости (для этих целей можно использовать подручные средства — дощечки, ветки и косынку, бинт) и накладывании жгута при артериальном кровотечении. Артериальное кровотечение характеризуется пульсирующим вытеканием из раны крови ярко-алого цвета. Жгут в этом случае накладывается всегда выше раны. К сожалению, мало кто владеет правильной техникой наложения жгута, поэтому, оказав пострадавшему доврачебную помощь, необходимо как можно быстрее его доставить в больницу. Как, впрочем, и при венозном кровотечении (кровь темного цвета вытекает медленно и ровно), на место которого до оказания медицинской помощи следует наложить тугую, давящую повязку.

Незначительные раны (царапины, порезы) следует промыть чистой водой, обработать антисептиком — перекисью водорода, гидрохлоргексидином, а края раны — раствором йода или зеленки. После этого заклеить рану бактерицидным пластырем, или завязать стерильным бинтом. Подчеркну, использование антисептических средств при ранах — обязательно. В противном случае, возможно проникновение в рану бактериального агента. Если же рана оказалась сильно загрязнена, например, землей, необходимо обратиться в медицинское учреждение для введения противостолбнячной вакцины.

Ожоги

Костры, мангалы, печи, кипяток в бане… На дачном участке причин для получения термической травмы больше, чем достаточно. Кроме того, к ожогу может привести не дозированный прием солнечных ванн. Рецептов (порой, весьма противоречивых) лечения поверхностных ожогов в интернете огромное количество. Между тем, по мнению, специалистов, мудрствовать не стоит — для «домашнего» лечения ожога никаких «волшебных» средств не нужно.

Дмитрий Шуварин, заведующий ожоговым отделением ГКБ №40:

— Для начала определимся, как вычислить площадь ожога. Сделать это очень просто. Ладонь человека — 1% площади тела человека. От этого и будем «плясать». Поверхностная термическая травма (ожог) площадью менее двух ладоней, может лечиться в амбулаторных условиях. Исключение: ожог лица, шеи, кистей рук и стопы. Свыше двух ладоней — в условиях стационара. Я настаиваю, что при любой степени ожога следует обратиться за консультацией специалиста — хирурга, травматолога. А при глубоких и обширных ожогах — это даже не обсуждается. В этом случае пострадавший должен получить специализированную медицинскую помощь.

Что касается доврачебной помощи при поверхностных термических травмах, то принцип ее оказания прост. Место ожога следует промыть чистой водой комнатной температуры, после чего наложить сухую стерильную повязку. Важно обеспечить покой поврежденной поверхности. Повязку следует менять раз в 3-4 дня. В среднем заживление такого ожога происходит в течение 10-12 дней. При наличии болевых ощущений можно принять обезболивающий препарат.

При солнечных ожогах помогут специальные средства после загара, любой увлажняющий крем. Но лучше, конечно, до этого не доводить и пользоваться защитными средствами для загара. Не стоит забывать, что при солнечном ожоге возникает общая интоксикация организма «благодаря» перенасыщению витамина D.

Общее недомогание

К сожалению, многие садоводы в битве за урожай не щадят себя. Но ресурсы организма не безграничны. Труд в поте лица на сквозняке может обернуться простудой. Поднятие тяжестей и длительная работа в одной позе — болями в спине. Длительное пребывание на солнце — тепловым ударом. Так что главный принцип профилактики — работаем на дачном участке без фанатизма.

— Чтобы избежать неприятностей, садоводам крайне важно дозировать физические нагрузки. Кроме того, необходимо каждые 20-30 минут менять положение тела при выполнении каких-либо работ, и обязательно устраивать «перемены». Попололи, пошли поливать, полили — посидели попили чайку. При этом нужно одеваться по погоде, причем, одежда человека, испытывающего физические нагрузки должны быть из натуральной ткани. Никакой синтетики! И не забываем про головной убор, особенно в солнечные дни. Конечно, нужно избегать сквозняков. Я бы еще предостерегла от длительного ношения резиновой обуви и резиновых перчаток, которые оказывают негативное влияние на кожу. Альтернатива — хлопчатобумажные перчатки с пропиткой.

С особой осторожностью садоводы (как, впрочем, все без исключения) должны подходить к поднятию тяжести. Ни в коем случае нельзя поднимать тяжесть рывком перед собой. Тяжесть должна распределяться равномерно. Скажем, при поливке несем не одно ведро воды в руке, а в обеих руках по полведра.

В дачной аптечке обязательно должны быть препараты-нитраты. Приступы стенокардии происходят внезапно, и под рукой должны быть средства для оказания неотложной помощи — это вопрос спасения жизни. Нитраты должны быть у всех, и безоговорочно у людей с повышенным артериальным давлением, у людей почтенного возраста.

Неплохо иметь в быстром доступе и жаропонижающие средства. Но следует помнить, что рекомендуются снижать температуру тела выше 38,3 градусов.