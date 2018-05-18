Ещё
На Караульной горе в Красноярске благодаря вандалам появилась новая надпись
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Караульной горе в Красноярске благодаря вандалам появилась новая надпись 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
На Караульной горе в Красноярске неизвестные написали под словом «Россия» женское имя «Карина», сообщила местная жительница Елена.
Фото девушка опубликовала на своей страничке в Фейсбуке. «Вот совсем не понравилось. Я даже не понимаю, как до такого можно додуматься», — подписала снимок красноярка. Вероятнее всего надпись написана обычной краской. Однако, как скоро её уберут, пока неизвестно. Кстати, в прошлом году на обновление надписи «Россия» потратили 18 тонн мраморной крошки и 100 литров краски.
В комментариях пользователи соцсетей пишут, что таким способом кто-то решил сделать приятное своей девушке. Отметим, что за последний месяц это уже не первый случай вандализма. Так, на 9 мая подросток украл с памятника героям ВОВ гвоздику, чтобы подарить своей девушке.
АиФ Красноярск: последние новости
Когда и как празднуют Троицу? Красноярские волонтёры с собаками нашли в лесу пожилую женщину В магазинах Красноярска продаю некачественные сосиски и мясо
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Милла Йовович в Каннах показала грудь и синяки3
Кафельникова взволновала роскошными формами4
Как проходят секс-вечеринки30
Мужчины, которые бесят всех женщин17
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
04:24
Мужчины, которые бесят всех женщин
Психология
00:56
Парень позвал девушку замуж и обомлел
Любовь
05:54
Об этих фото звезды мечтают забыть
Звёзды
00:58
Варнава взволновала фанатов чрезмерной худобой
Звёзды
11:15
Модели, которые погибли из-за своей красоты
Звёзды
10:12
Факты о еде, в которые сложно поверить
Еда
08:52
Раскрыт секрет, как поумнеть за несколько дней
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение