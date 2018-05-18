На Караульной горе в Красноярске благодаря вандалам появилась новая надпись

На Караульной горе в Красноярске неизвестные написали под словом «Россия» женское имя «Карина», сообщила местная жительница Елена.

Фото девушка опубликовала на своей страничке в Фейсбуке. «Вот совсем не понравилось. Я даже не понимаю, как до такого можно додуматься», — подписала снимок красноярка. Вероятнее всего надпись написана обычной краской. Однако, как скоро её уберут, пока неизвестно. Кстати, в прошлом году на обновление надписи «Россия» потратили 18 тонн мраморной крошки и 100 литров краски.

В комментариях пользователи соцсетей пишут, что таким способом кто-то решил сделать приятное своей девушке. Отметим, что за последний месяц это уже не первый случай вандализма. Так, на 9 мая подросток украл с памятника героям ВОВ гвоздику, чтобы подарить своей девушке.