Супергерой наших дней: интервью со 100-летней костромичкой

Труженицу тыла, Александру Коротаеву , в поселке Шувалово знают многие. С днем рождения и 9 мая ее поздравляют местные жители, многочисленные внуки и родственники. За свою долгую жизнь женщина стала свидетельницей войны, рыла окопы под Ленинградом, занималась заготовкой леса в Архангельской области, и, наконец, учила буренок возить тяжелые грузы. Корреспондент портала K1NEWS.RU поговорил с героиней наших дней. Интервью читайте в нашей рубрике «Лица».

Александра Кузьминична держится бодро. С удовольствием рассказывает о внуках, но, как и многие ветераны, не любит готовить о войне.

Если есть время посмотреть — пожалуйста, полистайте альбом, его внучка сделала. Тут вся моя жизнь. Страшно сказать — у меня 10 внуков, и еще больше правнуков. А это вот сегодня полученное поздравления с 9 мая… Желаю молодым всего хорошего, только хорошего. Только бы не было того, чего мы прожили. Не я одна, а все другие, и старые, и молодые — всякие. Чтобы казни такой не было ни внукам, ни правнукам. А так — и страшно было, и легко было, и тяжело было, но я все пережила, — рассказывает Александра КОРОТАЕВА.

Понятно, что без стоического труда крестьян победа в Великой Отечественной войне была невозможна — тыл обеспечивал фронт продуктами питания, вещами, оружием и боеприпасами. Все хозяйство было перестроено на военный лад — вместо лошадей грузы перевозили деревенские буренки и быки.

Один случай про корову помню. Тогда в колхозе послали меня работать животноводом, учиться на курсах. Пришла в колхоз, на ферме лошадей нелишку было, в армию всех забирали. Быков, коров тогда обучали, чтобы они могли помогать в работе. Быки такие силачи были, что если что-то тяжелое надо было вывезти — мы за этим их и брали из колхоза. Как-то помню, поехали в сельсовет на совещание обсуждать, кто как выполнил работы. Там нам сказали — к следующему совещанию обучить корову и приехать на ней. А от Боговарово и до фермы около 12 километров. Мне в помощь тогда дали девушку-комсомолку, Лену. Обучали-обучали коровушку, потом в зимние сани запрягли, и она пошла. Вперед она доехала, я в колхозе ее показала — поехали обратно, а потом Лена домой забежала. Из Боговарово я выехала, а там путь в горку. Я одна осталась, моя коровушка легла, больше не может идти. Выпрягла ее, сена подложила. Ночью ее нельзя было оставлять — уведут вместе с санями. Сани я повезла на себе и пристроила до ближайшего первого домика, корову потом все-таки домой увела. Помню, потом Лешка, парень деревенский, два года на ней молоко в Боговарово возил. А так — трудно было, когда государство требовало нормы. Если зерно появилось, или картошка, колхозу обязательство преподносили план. Все трудности приходилось переживать так, что сам не ешь, а молока 180 литров с хозяйства в год сдать надо. Так и тянулись, но теперь все забылось.

На вопрос о секрете долголетия Александра Ильинична смеется — она вовсе не планировала «залезать в чужой век». Тем не менее, бабушка считает, что жизнь становится лучше, если ни на кого не обижаться и работать.

Желаю всего хорошего, только хорошего. Только бы не было того, чего мы прожили. Не я одна, а все другие, и старые, и молодые — всякие. Чтобы казни такой не было ни внукам, ни правнукам. А так — и страшно было, и легко было, и тяжело было, но я все пережила. Только дожить осталось, а то в чужой век залезаю. В моей жизни радоваться много было нечему, да и обижаться не на что. Я не обижалась работы, со всякими людьми общалась, но плохих слов ни от кого не слыхала. Говорить с людьми надо по-доброму, по-человечески, вот что.

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