«Невесты шантажировали меня»

Начало

У девушки шила вся семья, но для Юлианы это было всегда только хобби. Она поступила в медицинский университет. Курсе на пятом окончательно поняла, что профессия врача совершенно ей не подходит ни по темпераменту, ни по амбициям. Студентка решила, что неплохо было бы зарабатывать на том, что она умела на тот момент лучше всего — шить и рисовать.

В 2012 году она начала принимать заказы дома, в основном от подружек и знакомых — то брюки подшить, то молнию. Потом арендовала помещение площадью 12 квадратов в подвале. Девушка говорит, что много денег тогда не потребовалось — аренда стоила 3000 рублей в месяц, швейная машинка у нее была — подарок мамы, остальные атрибуты ей тоже подарили родители и будущий муж, к тому моменту они уже встретились. Про начало карьеры

«Было сыро и холодно в подвале. Не было вывески, вход со двора. Я просто шила, естественно, о свадебных платьях тогда речи не шло. Работало сарафанное радио, никакой рекламы. Потом в моем окружении появились люди, связанные со свадебной индустрией, — они и вовлекли меня в эту историю», — рассказывает Юлиана. Тогда свадебных ателье в городе было всего два. Между ними был скорее обмен опытом и знаниями, а не конкуренция. Юлиана общалась с коллегами, чему-то училась у них, они у неё.

Год Юлиана обитала в своем подвальчике, трудилась по 12 часов, уже шила платья и считала, что в принципе, её все устраивает. От заказа до заказа, 30 процентов прибыли отдавала за аренду. Вторые 30 — на ткани для клиентов, а на оставшееся покупала какую-нибудь новую технику для мастерской. Было разное: и долги, и нехватка денег на аренду, но девушка справлялась. А потом подруга позвала её на тренинг о бизнесе и спустя 4 дня обучения сознание полностью прояснилось. Юлиана непременно решила стать хозяйкой свадебного дома, иметь штат сотрудников и выпускать свадебные коллекции. За 5 лет планы девушки реализовались. Сейчас она руководит собственным свадебным брендом, крупнейшей обучающей швейной студией за Уралом, ателье и дизайн-бюро.

Про вдохновение и платья

«Создавать платья мне помогает художественное образование и сами невесты. Мы не шьем по лекалам, а работаем методом наколки. Плюс я слежу за неделями моды, конкурсами дизайнеров. Каждое платье у нас уникально, в единичном экземпляре», — рассказывает Юлиана. Самое необычное платье в ателье стоимостью примерно 150 тысяч рублей, полностью вышитое бисером и стразами.

Про невест

«Невесты шантажировали меня, что разнесут про моё ателье грязные сплетни, если я не сделаю им платье чуть ли не бесплатно, — рассказывает Юлиана и добавляет, что такие случаи единичны. — Каждый человек — наш учитель. И я многое вынесла из этого опыта». Из того, что вспомнилось, сибирячка рассказала, как однажды она вместе с командой долго трудилась над платьем для невесты, а та в итоге отказалась забирать, потому что накануне гуляла с мамой и в окно салона увидела платье мечты. И случай, когда Юлиана мчалась в выходной день к невесте спасать прожжённый утюгом подол.

Про заработок

Ежемесячный оборот швейной студии по всем направлениям деятельности — до 900 тысяч рублей. «Я сама зарабатываю около 100 000 в месяц», — говорит Юлиана. Все остальные деньги уходят на аренду, зарплаты, рекламу, налоги. «Но большую часть, конечно, вкладываем в развитие бизнеса», — добавила девушка.

Про мужа

Ещё студенткой Юлиана познакомилась со своим будущим мужем. Молодые люди общались в одной компании. Иван — харизматичный парень, тоже студент медицинского, на несколько курсов старше. Девушки толпами вокруг него. И Юлиана устраивала личную жизнь, ходила на свидания.

«Я даже не знаю, почему мы выбрали друг друга. Он прикольный, я тоже прикольная. Судьба, наверное. Когда начинали встречаться, оба параллельно встречались с двумя, но выбрали почему-то именно друг друга», — сказала героиня корреспонденту. Юлиана считает, что с Иваном они сошлись на чувстве юмора и жизненных позициях. Не было никаких конфетно-букетных периодов, Юлиана переехала к нему на следующий день из общежития университета.

Про декрет

Вместе молодые люди уже 7 лет. Два года назад у них родилась дочь Ева. «Я не была в декрете, хотя планировала. Спустя два с половиной месяца поняла, что не могу без своего дела», — рассказывает Юлиана, самым сложным для неё оказалось сидение дома. Родителей в Новосибирске у них с мужем нет, помогает няня. Неоднократно Юлиана сталкивалась с мнением, что пропускает детство своей дочери, пока занимается бизнесом.

«Я ничего не пропускаю, я знаю, что для неё я всё равно лучшая мама, которая могла быть у неё, придерживаюсь позиции: счастливая мама — счастливый эмоционально здоровый ребенок. Мое дело — это часть меня, у меня нет строгого графика, муж — фрилансер, и в те моменты, когда мне нужно быть дома, я там, муж меня поддерживает, я научилась совмещать безболезненно. Однажды я простила себя за то, что я неидеальная мать, и не стала развивать в себе чувство вины, стало сразу легче», — сказала Юлиана SHE.

Она не называет себя идеальной мамой и уверена, что есть женщины, которые нашли себя в материнстве, семье, это их предназначение, их лучшая сторона.

В лексиконе Юлианы нет слова «воспитание» по отношению к ребенку. Она считает, что воспитать нужно сначала себя, свою лучшую сторону, потому что ребенок — это копия родителей. «Не хочешь, чтобы ребёнок много смотрел мультики, сама не сиди в телефоне, хочешь, чтобы занимался спортом, займись сама, покажи пример», — рассуждает молодая мама.

Кстати, после родов девушка довольно быстро пришла в форму и на вопрос, как ей это удалось, ответила, что всё втянулось само. Она не занимается ни фитнесом, ни плаванием. Проблем с внешним видом не было никогда. Хотя сейчас Юлиана хочет пойти в бассейн, потому что из-за работы стала беспокоить спина и осанка.

Про домохозяйство

Юлиана не готовит дома, не убирает, не гладит белье и не моет окна. Домашние дела она делегирует няне, клиринговой службе и службе доставки еды. Девушка считает, что то свободное время, которое появляется, она гораздо продуктивнее проведёт со своей семьёй.

«У каждого свои сильные стороны. Домоводство — не моё, — сказала девушка. — Негатив по этому поводу на меня не сыпется, раньше, когда только пробовала снять с себя груз домашних обязанностей, была неуверенной, это чувствовалось, мне задавали вопросы, а что вы едите, как ты не готовишь, а что ребенок ест. Сейчас у меня другая позиция: я приняла себя такой какая есть, простила за всё и полюбила. И когда я сейчас рассказываю об этом, чаще в ответ получаю восхищение. Те же мамочки пишут: научите так же», — делится девушка. Муж тоже положительно воспринял идею заказа еды на дом и даже как-то признался, что никогда не питался так вкусно и разнообразно. Сейчас Юлиана постепенно старается отказаться от мяса и иногда они с Иваном экспериментируют с вегетарианскими рецептами дома.

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