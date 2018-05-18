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Популярная бьюти-блогер раскрыла секрет идеального снимка
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Популярная бьюти-блогер раскрыла секрет идеального снимка 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Известная австралийская Instagram-блогер Лорен Кертис (Lauren Curtis) наглядно показала, как изменяет оригинальные снимки перед публикацией в социальных сетях. Она поделилась секретами мастерства на своей странице в Instagram.
Девушка опубликовала один и тот же снимок до и после ретуширования в специальных программах. На фотографиях видно, что Кертис применяет цветокоррекцию, благодаря которой изображение становится более теплым, а цвет загара блогера кажется более насыщенным. Кроме того, австралийка отбелила глаза, которые пожелтели после коррекции.
«Я также слегка сгладила ноги, потому что от холода кожа на них стала немного пятнистой», — рассказала Кертис в описании. Девушка отметила, что подобное редактирование фотографии не является необходимостью, однако она обожает этот процесс, так как занималась фотографией еще со средней школы.
Лорен Кертис прославилась на YouTube, где она публикует влоги из повседневной жизни и обзоры косметических средств. На ее канал подписаны более 3,6 миллиона человек. При этом за аккаунтом девушки в Instagram следят 1,5 миллиона пользователей.
В начале мая житель Лондона Бен Саутер провел социальный эксперимент с разными аватарами в Tinder, чтобы найти лучший вариант. Работающий моделью 29-летний Саутер по очереди публиковал пять разных селфи, попутно анализируя результаты совпадений (матчей) в сервисе для знакомств.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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