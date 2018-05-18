Личный опыт: как избавиться от лишних килограммов

Наш герой постоянно сидел за компьютером и имел много лишнего веса: около 105 кг. Он не чувствовал дискомфорта и считал килограммы даже удобными.

Однажды Вадиму все надоело и он уволился с работы. Герой написал заявление об уходе и отправился на вольные хлеба.

Следующую неделю он много ел и лежал на диване. Получив выходное пособие, Вадим от скуки решил все спустить в одночасье. Денег хватило на роллы, тостер, взнос за квартиру. Изнывая от желания повеселиться, герой наткнулся на рекламу тренажерного зала и решил купить годовой абонемент. Помимо обычных занятий, в него входили две тренировки с тренером.

Когда закончилось первое занятие, ощущения были такие, как у упавшего с самолета. Тренировка стала началом изматывающего цикла, который должен были занять несколько месяцев. Герой посещал зал пару-тройку раз в неделю, посвящая остальное время кардио-занятиям.

"В первый день тренинга я пробежал пять километров. Сегодня я легко могу пробежать около пятнадцати", — говорит наш герой.

После начала занятий Вадим сразу понял, что тренер ему не подходит. Он даже не мог объяснить, на какие мышечные группы идет нагрузка. После замены его на нового, Марию, занятия кардинально изменились. Она постоянно замеряла талию, грудную клетку, бедра, икры Вадима. Сначала было неловко, но это прошло, когда Мария заставила героя приседать со штангой.

Тренерша говорила, что первые результаты сделают спорт образом жизни Вадима. Через пару месяцев герой дошел до 84 кг, а упражнения заменили силовыми тренировками. «Диета и тренажерный зал стали такой же частью жизни, как сон и чистка зубов. Мой гардероб стал состоять из вещей размера М. Моя девушка говорит, что я больше не храплю», — признается Вадим. О прошлой жизни герою напоминает только тостер, который так и не взяли обратно в магазин.

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