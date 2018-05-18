Китайский бьюти-блогер перевоплотился в… Мону Лизу. Получилось очень похоже!

Мы видели столько видеоуроков по макияжу, что, казалось бы, блогерам уже нечем нас удивлять. Но мы ошибались — такого еще точно не было. В YouTube появилось видео китайского визажиста Юи Мики, которая решила перевоплотиться в легендарную Мону Лизу.

https://www.youtube.com/watch?v=cuVLA6HC4pM

Юи потратила на мейк шесть часов. Кстати, это не первый бьюти-эксперимент Юи. Она уже примеряла образы Тейлор Свифт (28), Селены Гомес (25) и Кейт Бланшетт (49).

все слайды

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kitajskij-byuti-bloger-perevoplotilsya-v-monu-lizu-poluchilos-ochen-pohozhe/