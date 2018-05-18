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Китайский бьюти-блогер перевоплотился в… Мону Лизу. Получилось очень похоже!
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Китайский бьюти-блогер перевоплотился в… Мону Лизу. Получилось очень похоже! 

Peopletalk 28 минут назад
Фото: Peopletalk
Мы видели столько видеоуроков по макияжу, что, казалось бы, блогерам уже нечем нас удивлять. Но мы ошибались — такого еще точно не было. В YouTube появилось видео китайского визажиста Юи Мики, которая решила перевоплотиться в легендарную Мону Лизу.
https://www.youtube.com/watch?v=cuVLA6HC4pM
Юи потратила на мейк шесть часов. Кстати, это не первый бьюти-эксперимент Юи. Она уже примеряла образы Тейлор Свифт (28), Селены Гомес (25) и Кейт Бланшетт (49).
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kitajskij-byuti-bloger-perevoplotilsya-v-monu-lizu-poluchilos-ochen-pohozhe/
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