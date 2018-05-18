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Хайди Клум и Том Каулитц страстно целовались в Каннах
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Хайди Клум и Том Каулитц страстно целовались в Каннах 

Журнал ОК! 26 минут назад
Смотря на отношения Хайди Клум и Тома Каулица, понимаешь, что действительно «любви все возрасты покорны». Кажется, у них все серьезно. Известная модель, которая скоро отметит 45-летие, даже взяла своего 28-летнего бойфренда на Каннский кинофестиваль.
Хайди Клум и Том Каулитц
Влюбленные чувствовали себе комфортно на Лазурном побережье и не скрывались от вспышек фотокамер. Гитариста группы Tokio Hotel и его избранницу заметили в одном из местных кафе. Сидя за столиком, Хайди и Том страстно целовались. Папарацци удалось подловить этот момент.
Хайди Клум и Том Каулитц
Первые слухи о романе знаменитостей появились, когда их заметили вместе на вечеринке в ювелирном бутике в Восточном Голливуде. Позже они демонстрировали свои чувства во время съемок шоу America’s Got Talent. Ранее Хайди состояла в браке арт-дилером Вито Шнабелем, а также с певцом Силом, от которого она воспитывает четырех детей: 13-летнюю Хелену, 12-летнего Генри, 11-летнего Йохана и 8-летнюю Лу.
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