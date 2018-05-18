Стал известен график закрытия красноярских роддомов

В Красноярске начался сезон закрытия роддомов на ремонт и дезинфекцию, которые, как пояснили в региональном Минздраве , в обязательном порядке проводятся ежегодно.

В понедельник, 21 мая, на дезинфекцию закроется родильный дом № 1. Там проведут капитальный ремонт в физиокабинете, смотровой гинекологического обсервационного отделения, смотровой комнате отделения новорожденных, выписной акушерского корпуса. Сделают и текущий ремонт — заменят, полы, окна, двери, батареи, санузлы и т.д.

Для пациентов роддом откроется 18 июня.

Далее по очереди будут закрываться и другие роддома. Родильный дом № 2 будет закрыт с 3 сентября по 3 октября, № 4 — с 05.10. по 05.11, № 5 — с 16.07. по 10.08, краевой перинатальный центр — с 13.08. по 31.08, родильный дом больницы № 20 — с 18.06. по 13.07.

Пациентки роддомов на время их закрытия будут направлены в другие медучреждения. Если нет каких-то специальных показаний или отклонений в течении беременности, женщина сможет выбрать родильный дом сама.