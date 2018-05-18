Ещё
Стал известен график закрытия красноярских роддомов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стал известен график закрытия красноярских роддомов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
В Красноярске начался сезон закрытия роддомов на ремонт и дезинфекцию, которые, как пояснили в региональном Минздраве, в обязательном порядке проводятся ежегодно.
В понедельник, 21 мая, на дезинфекцию закроется родильный дом № 1. Там проведут капитальный ремонт в физиокабинете, смотровой гинекологического обсервационного отделения, смотровой комнате отделения новорожденных, выписной акушерского корпуса. Сделают и текущий ремонт — заменят, полы, окна, двери, батареи, санузлы и т.д.
Для пациентов роддом откроется 18 июня.
Далее по очереди будут закрываться и другие роддома. Родильный дом № 2 будет закрыт с 3 сентября по 3 октября, № 4 — с 05.10. по 05.11, № 5 — с 16.07. по 10.08, краевой перинатальный центр — с 13.08. по 31.08, родильный дом больницы № 20 — с 18.06. по 13.07.
Пациентки роддомов на время их закрытия будут направлены в другие медучреждения. Если нет каких-то специальных показаний или отклонений в течении беременности, женщина сможет выбрать родильный дом сама.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Мать Гогена Солнцева перенесла инсульт после его женитьбы Палеонтологи показали, как гигантские динозавры высиживали яйца В Москве обсудят «Продуктовый светофор»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Милла Йовович в Каннах показала грудь и синяки8
Кафельникова взволновала роскошными формами10
Как проходят секс-вечеринки34
Мужчины, которые бесят всех женщин23
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
00:29
Милла Йовович в Каннах показала грудь и синяки
Звёзды
04:24
Мужчины, которые бесят всех женщин
Психология
00:56
Парень позвал девушку замуж и обомлел
Любовь
05:54
Об этих фото звезды мечтают забыть
Звёзды
00:58
Варнава взволновала фанатов чрезмерной худобой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение