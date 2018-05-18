Стартаперы из Сузуна делают ставку на пчеловодство и кулинарию

«Важно, чтобы человек сам понимал, что и как он хочет сделать, кто купит у него продукцию или услуги. Поддержки достойны обоснованные проекты, которые будут работать», — рассказала VN.ru член комиссии, рассматривающей заявки на господдержку, Нина Палецкая.

Привлек внимание проект, посвященный разбивке плодово-ягодного сада. «Не только в Заковряжино, во многих селах района раньше имелись сады. Это было востребовано населением», — напоминает автор проекта Константин Мешков. Хлебопечением решила заняться предприниматель из Ключиков. «На первых порах я сама буду и считать, и выпекать. Важно предложить потребителю что-то особенное. Планирую выпекать хлебобулочные изделия, которые не делают в Ключиках», — говорит Олеся Колбина.

«Планирую открыть коптильный цех. Опыт в приготовлении и реализации продукции есть. Принципиально важно предлагать потребителям продукцию исключительного качества», — поделился житель Сузуна Владимира Пронькин.

«Мой проект начинался с хобби. Теперь планирую сделать художественную ковку своим делом», — рассказал житель Сузуна Егор Бондаренко.

«В этом году планируется проведение еще одной конкурсной комиссии, в августе, — поясняет инспектор Центра занятости Светлана Томилова, она курирует работу с начинающими предпринимателями. — У желающих открыть свое дело есть шанс обратиться за поддержкой».

Добавим, уже есть примеры, когда деньги, полученные по господдержке, полностью изменили жизнь безработного. Так, житель Кочковского района, получив государственную поддержку, стал разводить коз. Продукция из козьего молока считается в селе деликатесной, потому что коз в таком количестве в районе больше не разводит никто.

— Молоко козье и домашний козий сыр продавали на мини-рынке. Продукция пользовалась спросом в основном потому, что больше ни у кого ее нет. У нас самое ближайшее козье молоко в Красноозерке. В планах — завести ферму, — рассказал Юрий Цыганчук.