Что получил Юрий Гагарин за полет в космос

Эра пилотируемой космонавтики началась 12 апреля 1961 года с полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина . Его имя навсегда осталось в памяти человечества. Сегодня о первом полете человека в космос известно практически все, но никогда не афишировалось, как материально был вознагражден Советским правительством за свой подвиг первый космонавт Земли.

«Немыслимая» щедрость

В наши дни человек, который первым совершил бы поступок аналогичный полету Ю. А. Гагарина в космос, на другое утро проснулся богатым человеком. Но, это сегодня, а в советское время вознаграждение на которое раскошелилось правительство СССР, оказалось более чем скромным. Самое интересное, что материальная благодарность Юрию Алексеевичу Гагарину, выделенная властями именовалась не премия или вознаграждение, а проходила по графе «подарки». Спустя месяц после знаменитого полета 18 апреля 1961 года под грифом «Секретно» вышло Распоряжение Совета Министров СССР «О подарках Ю. А. Гагарину». В документе четко по пунктам было прописано, как Советские власти планируют вознаградить первого космонавта планеты. Согласно тексту документа Ю. А. Гагарину выделяли машину «Волга», жилой дом для его родителей, мебель и экипировку. Кроме того космонавту предоставлялась четырехкомнатная квартира по месту службы. Причем к квартире выделялась мебель для спальни, столовой, детской и кабинета. Для комфортной жизни также прилагалась бытовая техника: телевизор «Рубин», радиола «Люкс», стиральная машина, пылесос и холодильник. Все! Расходы на данные подарки должны были быть оплачены из резервного фонда Совета Министров СССР.

«Экипировка» семьи космонавта

Достаточно интересно выглядит перечень «экипировки», которая должна была быть предоставлена первому космонавту планеты. В переводе с чиновничьего языка на русский Ю. А. Гагарину и его семье должны были быть выделены дефицитные в СССР вещи. Самому космонавту полагалось: пальто демисезонное, пальто легкое летнее, плащ, два костюма, две пары обуви, шесть рубашек, две шляпы, шесть пар носков, шесть пар шелкового нижнего белья, шесть пар комплектов трусов и маек, шесть галстуков, одну пару перчаток, одну электробритву, два чемодана и два комплекта военной формы. Примечательно, что правительство не обошло «экипировкой» жену и двух дочек Юрия Гагарина. Его жене Валентине было выделено: пальто демисезонное, пальто легкое летнее, плащ, три платья, черный костюм, две шляпы, шесть пар чулок, три пары туфель, две дамские сумки, две пары перчаток, две пары косынок, две блузки одна кофта. Дочерям космонавта полагалось: детская кроватка, детская коляска, четыре шерстяных платья, два пальто, две шапочки, четыре пары обуви, шесть пар белья, куклы, детское приданое. При этом практически весь список детских вещей предназначался Елене, старшей дочери космонавта. Для младшей дочери Галины, которая весной 1961 года только родилась, выделялось лишь так называемое «детское приданое». Под этим интригующим названием понимались вещи необходимые новорожденному ребенку.

Родители и родственники

Самое интересное, что проявляя чудеса невиданной заботы, Советское правительство не забыло ни о ком из семьи космонавта. Родителям, как уже говорилось выше, выделили сборный дом, состоящий из трех комнат, а также телевизор, радиоприемник и мебель для трех комнат. Из вещей матери Ю. А. Гагарина выдали два пальто, плащ, два платья, пуховой платок, две пары туфель, шесть пар белья, шесть пар чулок и кофту. Отцу Юрия Алексеевича в свою очередь полагалось: два пальто, фуражка, два костюма, две пары ботинок, четыре галстука, шесть рубашек и шесть пар носков. Сестре и двум братьям космонавта выдали по тысяче рублей. С одной стороны правительство не обидело ни кого из семьи первого космонавта. По советским меркам 1960-х годов подарки оказались достаточно существенными, однако по мировым меркам за первый полет человека в космос Юрий Алексеевич Гагарин должен был бы получить значительно больше материальных благ…