Звезды на amfAR: Клум в объятиях гитариста Tokio Hotel, Стюарт с полной головой заколок и золотое декольте Шейк 

На гала-ужин с аукционом в поддержку больных СПИДом пришли Хайди Клум с молодым бойфрендом-музыкантом Томом Каулитцем — они совсем перестали скрывать свой роман, российская модель Наташа Поли в готическом платье, Кристен Стюарт, создавшая прическу из сотни заколок-невидимок, похудевшая до неузнаваемости Милла Йовович, Шанина Шейк в золотом костюме с экстремальным декольте и многие другие — смотри нашу галерею!
Это первый amfAR в Каннах после скандала с Харви Вайнштейном, который был одним из самых известных меценатов фонда до того, как в прошлом году оказался в центре секс-скандала. Десятки работниц Голливуда обвинили его в домогательствах и изнасилованиях — в частности, именно каннские мероприятия укоряли в потворстве порокам продюсера.
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Фото:Global Look Press / Hubert Boesl