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«Обычная мать»: снимки Ирины Шейк с дочерью насмешили поклонников
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«Обычная мать»: снимки Ирины Шейк с дочерью насмешили поклонников 

Eva.ru 50 минут назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая российская красавица Ирина Шейк сочетает в себе множество различных качеств. И если на светских мероприятиях перед сотнями репортеров поклонники видят в ней истинную богиню красоты и стиля, то рядом с дочерью Леей модель преображается в обыкновенную мать, наслаждающуюся общением со своим годовалым ребенком. В сети появились новые забавные и в то же время трогательные снимки возлюбленной Купера на прогулке с дочерью.
Не успел закончится Каннский кинофестиваль, на ковровых дорожках которого еще несколько дней назад блистала Ирина Шейк, как модель уже вернулась домой к маленькой дочери. В сети обсуждают свежие снимки, попавшие в сеть накануне. Папарацци удалось заснять Ирину с дочерью во время прогулки в тот момент, когда Лея, как и многие малыши ее возраста, пытается накормить свою маму сорванным с дерева листочком, а та в этот момент забавно сопротивляется. Трогательные кадры идиллии в семье Шейк поклонники в социальных сетях восприняли с настоящим восторгом.
«Ой, не могу! Свежая зелень полезна для здоровья!» «Живое фото. Ирина супер!» «Такое забавное фото! Так в жизни не догадаешься, что она супермодель» «Смеюсь! Обычная мать с дочерью… Приятные снимки» «Забавные кадры. Ирина, как всегда выглядит как из деревни, но за то ее и любят»
Напомним, что несколько дней назад Ирина Шейк покоряла публику своими элегантными нарядами, появляясь на премьерах Каннского кинофестиваля и сопутствующих им вечеринках. Вот только не все образы знаменитости были безоговорочно приняты интернет-пользователями как идеальные. Ярко-красное платье, выбранное ею для второго конкурсного дня, едва держалось при помощи туго натянутых золотых цепей, некоторые из которых в итоге не выдержали нагрузки и треснули, чем и привлекли внимание со стороны публики сети.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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