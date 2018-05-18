В Мариинском дворце реставрируют главный вход

Тамбур главного входа Мариинского дворца отреставрируют к декабрю 2018 года.

Работы оценены заказчиком, Законодательным собранием Санкт-Петербурга в 7,9 млн рублей. Победителя выберут в ходе конкурса с ограниченным участием. Заявки принимаются до 7 июня, итоги подведут 18 июня 2018 года. Завершить работы следует к 31 декабря 2018 года. Цель закупки — сохранение объекта культурного наследия. Элементы предмета охраны — деревянный карниз с резным поясом иоников, стены, облицованные деревянными филенчатыми панелями, деревянные пилястры с резными капителями коринфского ордера, полихромная метлахская плитка, дубовые филенчатые остекленные двери, фурнитура. Проект выполнен в ООО «РСК Антик». Деревянный тамбур главного входа дошел до наших дней в историческом облике времен постройки дворца 1839—44 гг. Стены оштукатурены, по обеим сторонам в стенах — вентканалы, закрытые решетками из цветного металла. Наружные двустворчатые с двумя остекленными фрамугами двери выходят на центральный подъездной пандус на Исаакиевскую пл. Общее состояние конструкций и древесины тамбура — неудовлетворительное. Отделка и окраска выполнены небрежно, древесина загрязнена и потрескалась, геометрия конструкции нарушена, в древесине наблюдаются вмятины, сколы, трещины, утраты, поздние вставки. Фурнитура из цветного металла повреждена, материал местами стерся, корродирован, имеет вмятины, ручки установлены на крестовые саморезы. Заданием КГИОП тамбуру показаны ремонт и реставрация в условиях мастерской дверей и основного объема, древесины дуба, дверных коробок. Также следует отреставрировать фурнитуру, вентрешетки, заменить остекление и выполнить многие другие операции.