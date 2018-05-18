3D-принтер помог пересадить взрослую почку малышу

Хирурги успешно использовали 3D-принтер для того, чтобы проверить, подходит ли почка отца для пересадки его маленькому сыну. Это первая подобная процедура в мире. В одной из британских больниц впервые использовали 3D-принтер для планирования сложной трансплантации взрослый почки маленькому ребенку. Двухлетний житель графства Беркшир Декстер Кларк родился с тяжелыми почечными расстройствами, из-за которых он был вынужден получать питание через трубку. Хотя его отец Брендан сразу же согласился отдать сыну почку, взрослый орган был слишком большим по сравнению с брюшной полостью ребёнка, и хирурги справедливо волновались о том, поместится ли он там. Однако медики просканировали с помощью специальных устройств почку Брендана и брюшную полость его сына, чтобы затем изготовить эти части тела на 3D-принтере. А уже это позволило хирургам получить убедительный ответ на вопрос о том, возможна ли пересадка почки, а также продумать наилучший метод проведения этой операции. В случае с Декстером, напечатанные на 3D-принтере модели также взяли в операционную в день трансплантации для того, чтобы контролировать процесс. После пересадки почки мальчик полностью изменился, он впервые в жизни попробовал твердую пищу. Родители Декстера надеются, что его история вдохновит других хирургов из разных стран мира использовать эти технологии для того, чтобы лечить детей и взрослых. Традиционно если хирурги беспокоятся, что органы для трансплантации не подойдут, то реципиента необходимо вначале поместить под общую анестезию, а затем разрезать, чтобы провести тщательные замеры. Но напечатанные на 3D-принтере модели частей тела снижают необходимость в подобного рода диагностических хирургических операциях, позволяя более тщательно планировать их проведение и получать исчерпывающие ответы на все вопросы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)