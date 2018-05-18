10 отличных новых книг для тоддлеров (ай, простите, детей от 2 до 4)

Серия «Четырнадцать лесных мышей»

Автор и иллюстратор: Кадзуо Ивамура

Переводчик: Елена Байбикова

Издательство: Самокат

Детская книга японского автора почти всегда означает приглашение к созерцанию, рассматриванию очевидной или не сразу заметной красоты. В серии книжек художника и писателя Кадзуо Ивамура все вполне ясно, он рисует очень красивые и нежные истории о жизни мышиной семьи в лесу.

Сюжеты всех сказок связаны с бытом и повседневной жизнью лесного семейства. С персонажами не происходит ничего непоправимо опасного, разве что кто-нибудь из малышей «плюхнется попой на землю», а в сложных ситуациях все помогают друг другу. В серии двенадцать книжек, сейчас выпущены первые шесть из них: «Переезд», «Зимний день», «Завтрак», «Стирка», «Пикник» и «Колыбельная».

Может ли история о том, как мышата отправляются за ягодами, возвращаются домой, готовят пироги и грибной суп, заинтересовать современного ребенка? Да, пожалуй, ведь на каждом развороте этой книжки происходит столько событий! По законам жанра, на страницах минимум текста, примерно по одному предложению, а основное пространство листа занято большой разворотной иллюстрацией.

Издательство сообщает, что мировой тираж книжек серии «Четырнадцать лесных мышат» уже перевалил за десять миллионов. Мыши в детских книгах вообще нередко становятся персонажами уютного мира, вспомним, например, о серии книжек Карины Схапман «Мышкин дом», которая выходит в издательстве «Пешком в историю».

Кармашек, полный поцелуев

Автор: Одри Пенн

Издательство: Качели

В первой книге Одри Пенн, «Поцелуй в ладошке», мама-енотиха помогала своему маленькому сыну адаптироваться к детскому саду: каждое утро она целовала его в ладошку и просила сохранить этот поцелуй до вечера, так что малыш весь день имел при себе частичку маминой любви и легче переносил расставание. Продолжение истории семейства енотов посвящено актуальной для многих проблеме: ревности старшего ребёнка к младшему брату или сестре. В семье героев появляется ещё один маленький енотик, Ронни, и Честер начинает всерьёз бояться: вдруг ему теперь не хватит маминых поцелуев!

Старший Честер ведёт себя типично для новоявленного старшего брата: он совсем не рад делиться вещами, игрушками и друзьями с младшим и даже предлагает отдать его обратно, откуда бы он ни появился. Кроме того, оказывается теперь мама дарит поцелуй в ладошке не только Честеру, но и маленькому Ронни, а это уже совсем никуда не годится! Если мама решила дарить Ронни поцелуи, которые раньше принадлежали только Честеру, может быть она больше не любит своего старшего мальчика? Енотиха вновь показывает себя не только любящей, но и мудрой мамой: у неё получается объяснить Честеру, что её любви хватит на обоих детей, а каждый маленький енот для неё — особенный.

Книги Одри Пенн могут показаться слишком бесконфликтными, написанными как будто по рекомендациям психологов, однако в этом и состоит их ценность: сюжеты, смысл которых в формировании привязанности и доверия, становятся опорной точкой для обсуждения домашних проблем маленького читателя.

Медведь в библиотеке

Автор: Бонни Беккер

Иллюстратор: Кэти МакДональд-Дентон

Издательство: Поляндрия

Медведь вовсе не собирается идти в библиотеку, у него дома уже есть интересные и, что важнее, любимые книжки. Зачем ему какие-то другие? Однако Мышонок всё же уговаривает упрямца составить ему компанию, и друзья отправляются за новыми книгами. Поначалу Медведя раздражает решительно всё: в этом месте слишком много литературы, вся она не такая, как ему хочется, к тому же оказалось, что нужно вести себя тихо-тихо. К счастью, в этот самый момент в библиотеке проходят «громкие чтения», и медведь слышит одну очень интересную историю. Теперь он наверняка будет возвращаться туда снова и снова!

Эта смешная история про медведя, сочинённая британскими авторами, оказывается неожиданно глубокой. Речь идёт не только о любви к книгам и правилах поведения в библиотеке, о которых наш медведь пока что понятия не имеет. Книжка ещё и о детском консерватизме, упрямом нежелании пробовать новое, за которым стоит, конечно, страх перед большим и непредсказуемым миром. Библиотекарь из книжки показывает может быть самый удачный способ примирить малыша с новизной — рассказать ему интересную историю о нём самом.

Это не единственная книга Бонни Беккер про Медведя, которая вышла в издательстве «Поляндрия», одновременно с ней появилась книжка-картинка «Медведю пора спать», в которой речь идёт о необходимости вечерних ритуалов и борьбе с ночными страхами.

Щекоталочка

Издательство «Машины творения»

На обложке новой книжки Йана Уайброу и Акселя Шеффлера, нарисовавшего Груффало, Человеткина и других популярных персонажей, написано предупреждение: «Осторожно, здесь щекочут тех, кто хочет и не хочет». Весёлое Щекочудище, похожее на гигантского раскрашенного кота, хочет защекотать всех героев книги.

«Щекоталочка» — это игровая книжка в стихах. На её страницах мальчик и друзья-животные занимаются своими обычными делами или играют дома, на крестьянском дворе, в зоопарке. Везде друзей подстерегает совсем не страшное Щекочудище. Каждый разворот содержит четверостишие, например, сцена пикника сопровождается словами: «На траве устроим чай. // Медвежонок, не скучай! // Видишь — ягоды, печенье, // Все несут нам угощенье!» В книге есть масса игровых вклеек: клапанов, подвижных элементов, каруселей, благодаря которым персонажи начнут двигаться, а читатель сможет отыскать Щекочудище — оно прячется то в сарае с сеном, то в вагончике с одной из обезьян. В конце герои вместе с Щекочудищем отправляются спать, а вот читатели после знакомства с такой смешной книжкой вряд ли почувствуют сонливость, скорее всего, они попросят прочитать её хотя бы ещё разок.

Это уже вторая книжка Йана Уйброу и Акселя Шеффлера с игровыми элементами, выпущенная издательством «Машины творения». Предыдущая сказка в стихах, «Сонный мишка», так полюбилась читателям, что недавно вышел второй её тираж.

Остров зонтиков

Автор: Морган де Кадье

Издательство: Молодая мама

Французские авторы придумали мир, населенный разумными котами, которые живут очень по-разному. На одном острове коты владеют квартирами в небоскрёбах, они одеты в строгие тёмные костюмы, едят за столиками, пользуясь столовыми приборами, и не выходят на улицу без тёмных зонтиков, поскольку на их острове всё время идёт дождь. На соседнем острове нет никаких небоскрёбов, зато есть лес и пляж. Оттуда-то и приплывает к респектабельным котам странный котёнок. Пришелец не носит одежды, ест руками, с удовольствием плавает и, судя по всему, очень доволен вольной и беззаботной жизнью. Сначала почтенные коты попытались перевоспитать дикого пришельца, а затем махнули на него рукой и сказали отправляться, откуда пришёл. Только когда на остров котов обрушился ураган, дикий малыш оказался очень даже полезным!

Мысль авторов проста и прозрачна: чем больше в обществе рамок и границ, тем меньше радости и возможностей для его членов. Кошкам с дождливого острова казалось, что они живут очень правильно, их жизнь была полна понятных и справедливых обычаев, и в ней не было места свободолюбию и непринужденности. А тут вдруг оказалось, что бывают ситуации, в которых нарушение правил не просто допустимо, а прямо-таки необходимо! Именно отказ от слишком чопорного и строгого поведения помог четвероногим спастись во время катастрофы и стать куда более счастливыми после неё.

Как и другие книжки-картинки, «Остров зонтиков» предоставляет читателям широкое поле для интерпретаций. Кто-то может возмутиться, дескать, авторы пропагандируют невоспитанность и распущенность, другие скажут, что это сказка о личностной гибкости и умении меняться. Как бы то ни было, в этой короткой истории, переведённой на русский язык Натальей Мавлевич, есть что обсудить. Да и нарисована история весьма удачно: многочисленные коты с выразительными мордами порадуют читателей любого возраста.

Весёлый пожарный

Автор: Ирина Зартайская

Издательство: Нигма

«Даже на самой опасной работе всегда есть место улыбке и хорошей шутке», — считает весёлый пожарный. Именно поэтому он всегда улыбается прохожим, рисует смешные рожицы на окнах пожарной машины и не забывает шутить, когда спасает людей из горящих домов. Другие пожарные с ним категорически не соглашаются, им кажется, что в такой серьёзной профессии не нужен юмор. Они даже просят своего начальника уволить весёлого пожарного! Однако быстро понимают, что одной силы духа и храбрости слишком мало, чтобы жить полной жизнью, а весёлое настроение существенно облегчает их опасную и трудную работу. Так сотрудники пожарной охраны поймут, что радость не равна легкомыслию, а весёлый пожарный вернется к любимому делу.

В этой книжке-картинке российских авторов очень мало текста, зато акварельные иллюстрации Дарьи Григорьевой порадуют любого юного читателя: на них изображены яркие городские пейзажи с узнаваемыми домами и автомобилями, большая пожарная машина, множество отважных пожарных в красивой форме и смешные персонажи с добрыми лицами. Рассматривая подробности устройства пожарной части, дети узнают, как работают настоящие спасатели, а заодно смогут обсудить с родителями, что такое оптимизм и зачем он нужен в жизни.

Ирина Зартайская — детский психолог и писатель. Большинство её книг адресованы дошкольникам и выходят в формате книжек-картинок, в этих историях малыши нередко могут узнать себя и увидеть позитивные сценарии развития непростых ситуаций, возникающих в связи с капризами, обидами или ссорами с любимыми взрослыми. «Весёлый пожарный» — пятая книга Ирины, которая выходит в издательстве «Нигма», ранее маленьким читателям уже были представлены сказки «Море в подарок», «Путешествие новогодней ёлочки», «Сюрприз для мамы» и «Подарок для мышки».

Мыши его сиятельства

Иллюстрации: Эмили Саттон

Издательство: Росмэн

Чудесно оформленная история почтенного мышиного семейства Пикс, которая напоминает рождественские сказки Диккенса и может стать отличным подарком на Новый год. Мыши проживают в кукольном домике, который стоит в родовом замке у английского графа. Придворное положение обязывает мистера и миссис Пикс и их тринадцать мышат быть хранителями семейных традиций. Но жизнь их остается чинной и размеренной лишь до тех пор, пока в замке не начинается ремонт, а кукольный домик не увозят в неизвестном направлении. Майкл Бонд, создатель книг о медвежонке Паддингтоне, и иллюстратор Эмили Саттон превращают этот нехитрый сюжет в захватывающую семейную историю о триумфальном возвращении домой.

Противоположности с разных точек зрения

Автор: Сьюзен Худ Издательство: Поляндрия

Дошкольник быстро улавливает разницу между понятиями «маленький» и «большой» или «тяжёлый» и «лёгкий», но далеко не сразу для него станет очевидной их относительность. Ведь по сравнению с динозавром слон вовсе не тяжёлый, а верх и низ легко поменяются местами, если сменить угол зрения. Этим и другим непростым вопросам посвящена книга Сьюзен Худ «Противоположности с разных точек зрения».

Серьёзную тему автор раскрывает с игрой и улыбкой: в ритмичном стихотворном тексте, который можно спеть и станцевать, продемонстрированы самые разные «противоположности». Художник Джей Флек придумал двух забавных персонажей — мальчика и слона. На каждой странице книги они показывают, что значит «близко» и «далеко», чем отличаются «сон» и «явь», кто находится «сзади», а кто «впереди». Вместе с героями читатель поймёт, что одна и та же вещь может выглядеть по-разному: «из разных мест гляжу и вижу, что было ВЫШЕ, стало НИЖЕ», а искусство взглянуть на вещь по-новому и увидеть её с неожиданной стороны — это откровение и событие. Маленьким читателям повезло, ведь переводчиком книги выступил Михаил Яснов , который очень бережно обошёлся с лаконичным оригиналом и сумел сохранить ритм и рифму.

Сьюзен Худ — известный автор развивающих детских книг, кроме того, она работает редактором двух детских журналов. Многие её книги содержат игровые элементы, например, ранее на русском языке выходила «Сказка о гусенице, которая научилась летать», где внутри книжки была вставлена пружина, имитирующая тело гусеницы, а в конце разворачивались самые настоящие крылья бабочки. Для художника Джея Флека «Противоположности с разных точек зрения» — первый опыт создания иллюстраций для детской книги.

Белки в переделке

Автор: Рэйчел Брайт

Иллюстратор: Джим Филд

Издательство: Поляндрия

Смешная и остроумная книжка-картинка в стихах одновременно напомнит басню И. Крылова «Стрекоза и муравей» и историю про белку Скрэта из многосерийного «Ледникового периода». На самом же деле «Белки в переделке» — история не о наказании за праздность и не о бесконечной беготне, а о взаимопомощи как залоге успеха.

В этой истории два героя: легкомысленный Сирил и обстоятельный Брюс. Белкам нужен кедровый орех, но добыть его можно только сообща. К сожалению, наши герои поймут это только попрощавшись с орехом (и едва не расставшись с жизнью), но это совсем не беда! В конце концов, у Брюса дома хранится полная кладовая запасов. Иногда можно и друзей угостить!

С первого взгляда может показаться, что книжка непременно настраивает читателя делиться своими вещами со всеми подряд. Но не стоит воспринимать посыл авторов так буквально. Скорее они призывают с юмором относиться к приобретениям и потерям, не скупердяйничать и помнить, что друзья важнее вещей.

Почему медведь так смотрит?

Автор и иллюстратор: Биди Дункан

Переводчик: Тамара Стадольникова

Издательство: Редакция Вилли Винки

Книжка начинается так: «В одном лесу жил странный медведь». Странность его заключалась вот в чем: он просто молча смотрел на всё подряд. Как вылезет с утра из берлоги, так и смотрит на божьих коровок за завтраком, на птичку, кормящую своих птенчиков, барсука в берлоге. Животные прогоняли его, им было неприятно, когда кто-то огромный сидит и пристально на них смотрит. Довольно быстро читатель выяснит: медведю вовсе не хотелось кого-то пугать или быть надоедливым, он был любопытным, но очень застенчивым. Более того, он никак не мог придумать, что же сказать. Книжка не была бы детской, если бы медведь не нашёл решение своей проблемы: ему встретилась лягушка, которая дала мудрый совет. Наконец-то у медведя появились друзья в лесу!

Застенчивым детям зачастую трудно завязать беседу или вступить в игру с другими ребятами. Именно им адресована книга про медведя: знакомство с персонажем, испытывающим такие же трудности в общении, поможет малышу осознать, что он не одинок в своих проблемах, более того, из этой неловкой и мучительной ситуации есть выходы. Один из них подскажет медведь! Книжка «Почему медведь так смотрит» кажется не только терапевтической, но и очень смешной. Автор рисует просто, рисунки, составленные из понятных геометрических форм, отчасти напоминают аппликации, однако персонажи выглядят забавно и выразительно. Особенно, конечно, этот немного печальный медведь — он не просто смотрит, он прямо-таки пялится.

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