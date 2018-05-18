Беременная Ирина Володченко удивила размерами живота

Самая красивая экс-участница шоу «Холостяк» поделилась радостной новостью с подписчиками.

Несколько лет назад Ирина Володченко стала звездой шоу «Холостяк», пройдя в финал. Не смотря на то, что Евгений Левченко предпочел ей в итоге другую участницу — Олесю Ермакову — Ирину признали самой эффектной на проекте. После «Холостяка» красотка возобновила отношения со своим бывшим возлюбленным, за которого вскоре вышла замуж.

А недавно Ирина поделилась со своими поклонниками в Instagram фотографиями с отдыха в райском местечке. Девушка позирует в ярком плате изумрудного цвета на фоне белоснежного песка и лазурного моря.

Однако внимание подписчиков привлек вовсе не стильный наряд Володченко, а размеры ее живота. Судя по всему, она ждет ребенка, хотя в комментарии к фото Ирина не подтвердила свое «интересное» положение, лишь загадочно подписала пост: «И больше нечего добавить».

А на другом фото Володченко удивила подписчиков своей трапезой: красотка сидит за столиком ресторана, а в ее тарелке — целых три сэндвича и салат. Видимо, как и у всех будущих мамочек, у Ирины разыгрался аппетит!

Подписчики пришли в восторг от этой новости и начали поздравлять Володченко с грядущим пополнением: «Ирочка, с вашей красотой рожать и как можно больше красавцев сыночков и красотуличек дочек!», «Дай Бог крепкого здоровья малышу!»

Публикация от Ирина Володченко (@irinavolodchenko)

13 Май 2018 в 2:40 PDT После проекта Ирина Володченко решила связать свою жизнь с политикой и стала работать помощницей депутата Госдумы . Сейчас Ирина — руководитель аппарата межфракционного депутатского объединения «Российский суверенитет», член координационного совета «Молодой гвардии Единой России» и руководитель Центра социологии студенчества. Но скоро мы увидим ее в новой роли счастливой мамы.

В сеть попала информация, кто станет следующим холостяком

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