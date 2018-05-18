«Это же Маршала Борзова улица!»: в Калининграде разваливается жилой дом

Ещё одна из больных тем — ЖКХ. Порою, жилой фонд в таком состоянии, что жильцам страшно заходить в свой дом. Один из таких примеров на улице Борзова. Стены в прямом смысле начинают рассыпаться.

Кирпич раздроблен в крошку. Стена продолжает разрушаться. Эту часть залатали цементом, в некоторых местах есть дыры глубиной в 20 сантиметров.

Этому дому на улице Борзова почти 90 лет. Разрушаться он начал давно, говорят местные жители. А теперь от дома отвалился огромный кусок стены.

Ольга Курбанова, житель Калининграда:

— Утром мы встали и обалдели! Стены нет!

Ольга Курбанова живёт в этом доме. Говорит, обрушившаяся стена это только часть беды. Старое здание всё в трещинах, облицовка отстала. Люди боятся, что когда-нибудь дом рухнет.

Ольга Курбанова, житель Калининграда:

— Этот дом стоит, он как будто не на парад, а как будто с войны его показывают. Он весь разбитый, раздолбленный. Неужели же не стыдно? Это же Маршала Борзова улица!

Прямо за разбитой стеной живёт Валентина Сергутина. Она инвалид 2 группы. Женщина признаётся: разбираться с управляющей компанией она уже устала. Пьёт таблетки, чтобы успокоить нервы. Из-за того, что куска стены нет, квартиру сильно продувает.

Валентина Сергутина, житель Калининграда:

— Я накидывала раствор, штукатурила, сама делала. Из-за того, что очень холодно. А плитки мокрые.

Почему дыру на фасаде ещё не заделали, мы решили выяснить в управляющей компании.

Наталья Сухорукова, заместитель директора по техническим вопросам управляющей компании:

— Вот эти значительные разрушения цокольной части мы всё это сделаем. Так как там большой объём, мы сейчас первый слой сделали, он уже подсох, мы будем второй слой наносить, потому что кирпичная стенка очень разрушена. Мы до конца мая месяца должны эти работы закрыть.

Часть фасада пообещали восстановить. Но чтобы дом преобразился полностью, нужно делать капитальный ремонт. Буквально на днях жители получили историческую справку. Где указано, что дом на улице Борзова возведён в 1929 году. Однако по документам в Фонде капремонта здание датировано 1956 годом постройки.

Оксана Астахова , директор Фонда капитального ремонта Калининградской области:

— Выход есть из ситуации. Собственникам нужно обратиться к нам в заявительном порядке, без разницы каким образом принести документы или на почту скинуть, подтверждающие год постройки более раннего периода. Что это даст? У нас каждый год актуализация программы происходит, мы вносим новые сведения, до ноября она утверждается и дом получает возможность перейти на более ранний срок.

Пока по плану начать ремонтировать дом должны в 2024 году. Но если люди предоставят справку, то за здание могут взяться уже через 2 года. Ранее в доме на Борзова Фонд капитально отремонтировал крышу, газовую систему и канализацию.