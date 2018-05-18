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Без камер: как веселились звезды на вечере в Каннах
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Без камер: как веселились звезды на вечере в Каннах 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Это надо видеть!
Ужин AmfAR Gala Cannes 2018 стал, пожалуй, одним из самых необычных событий Каннского кинофестиваля. На афтерпати после торжественной части звезды устроили праздник в отеле на Лазурном Берегу. И поскольку фотографов там присутствовало немного, а зрителей не было вовсе, на этой камерной вечеринке селебрити позволили себе по-настоящему расслабиться.
Алессандра Амброссио, Винни Харлоу, Карин Ротфельд, Наташа Поли, Ханна Фергюсон и Меган Уильямс
Супермодели, даже выходя на подиум, принимали участие в общем веселье. Хайди Клум постоянно делала селфи и строила забавные рожицы. Марина Линчук, подобрав шлейф изысканного платья, ринулась на танцпол.
Вместо с ней зажигали Адриана Лима и Петра Немцова. И вечерние платья, в которых они пару часов назад позировали на красной дорожке, им совсем не помешали. Чуть позже к ним присоединилась Милла Йовович. А Пэрис Хилтон танцевала прямо за столом.
И абсолютно никто не стеснялся выглядеть немного смешным — ведь звезды тоже люди, и им хочется иногда уйти в отрыв. Впрочем, исключение тут составила Виктория Боня со своей подругой Хофит Голан.
Девушки старательно позировали фотографам и в бурном празднике участия не принимали. Может быть, Боня с появлением в ее жизни жениха-миллиардера опасается за свою репутацию? А как веселились другие звезды, смотрите в нашей фотогалерее.
Алессандра Амбросио и Хайди Клум. Больше фото — по стрелке
Петра Немцова и Адриана Лима
Каролина Куркова и Хайди Клум
Марина Линчус
Милла Йовович
Пэрис Хилтон
Морган Осман и Филип Плейн
Изабель душ Сантос, Николь Шерзингер, Крис Такер, Мэтти Таули
Изабели Фонтана, Изабель Гулар, Сара Сампайо, Мария Боргес и Лара Лието
Пирс Броснан
Адриана Лима и Каролин Шойфель. Больше фото — по стрелке
Петра Немцова
Даниэль Харрингтон
Хайди Клум и Эллен фон Унверт
София Херманн
Хоффит Голан и Виктория Боня
Милла Йовович в Каннах показала грудь и безобразные синяки
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