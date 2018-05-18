Без камер: как веселились звезды на вечере в Каннах

Это надо видеть!

Ужин AmfAR Gala Cannes 2018 стал, пожалуй, одним из самых необычных событий Каннского кинофестиваля. На афтерпати после торжественной части звезды устроили праздник в отеле на Лазурном Берегу. И поскольку фотографов там присутствовало немного, а зрителей не было вовсе, на этой камерной вечеринке селебрити позволили себе по-настоящему расслабиться.

Супермодели, даже выходя на подиум, принимали участие в общем веселье. Хайди Клум постоянно делала селфи и строила забавные рожицы. Марина Линчук , подобрав шлейф изысканного платья, ринулась на танцпол.

Вместо с ней зажигали Адриана Лима и Петра Немцова. И вечерние платья, в которых они пару часов назад позировали на красной дорожке, им совсем не помешали. Чуть позже к ним присоединилась Милла Йовович . А Пэрис Хилтон танцевала прямо за столом.

И абсолютно никто не стеснялся выглядеть немного смешным — ведь звезды тоже люди, и им хочется иногда уйти в отрыв. Впрочем, исключение тут составила Виктория Боня со своей подругой Хофит Голан

Девушки старательно позировали фотографам и в бурном празднике участия не принимали. Может быть, Боня с появлением в ее жизни жениха-миллиардера опасается за свою репутацию? А как веселились другие звезды, смотрите в нашей фотогалерее.

Алессандра Амбросио и Хайди Клум. Больше фото — по стрелке

Петра Немцова и Адриана Лима

Марина Линчус

Милла Йовович

Пэрис Хилтон

Морган Осман и Филип Плейн

Изабели Фонтана, Изабель Гулар, Сара Сампайо , Мария Боргес и Лара Лието

Адриана Лима и Каролин Шойфель. Больше фото — по стрелке

Петра Немцова

Даниэль Харрингтон

Хайди Клум и Эллен фон Унверт

София Херманн

Хоффит Голан и Виктория Боня

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