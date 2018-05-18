Веселый гороскоп: главный страх каждого знака зодиака

Овен — страх расставания

Вы вообще ничего не боитесь: ни больших акул, ни злых людей, ни старости, ни увольнений. А все почему? Потому что вы герой, который в свободное от работы время защищает слабых, учит жизни неграмотных, наказывает несправедливых. За все это вам не надо никакой платы, а только похвала и дифирамбы. Но стоит кому-то перестать в вас верить, как в Деда Мороза, вы сразу расстраиваетесь и уходите в запой или депрессию. И острее всего вы переживаете разрыв с друзьями и любимыми: вы для них ангелом-хранителем были, а они посмели вас кинуть, неблагодарные?

Телец — страх нищеты

Вы будете неделю пить валерианку и запишетесь на консультацию к психологу, если увидите сон, будто вас лишили премии. Вдруг судьба так намекает, что скоро вам придется отдыхать на Черном море и покупать продукты в супермаркете? Это же дно! А вы привыкли к комфорту и скромному обаянию буржуазии, присыпанному черной икрой. Для вас каждая копейка — это как нервная клетка, потерю которой не восстановить, поэтому вы охраняете свою финансовую стабильность где-нибудь в швейцарском банке и ужасно боитесь лишиться всего.

Близнецы — страх несовершенства

У вас есть болезнь, называется «синдром самозванца». Протекает она у вас тяжело, с осложнениями. Вам на каждом шагу мерещится, что вы шарлатан и обманщик. Вы уже и три диплома о высшем образовании получили, и за границей стажировались, и диссертацию защитили, а вас все не покидает чувство, будто вы ничего не знаете и не умеете. Из-за этого вы обычно неуверенно карабкаетесь по карьерной лестнице и уступаете дорогу младшим (и более тупым).

Рак — страх одиночества

Вам кажется, что когда в вас не нуждаются, вас не существует. Чтобы укрепить свой фундамент и стать незаменимой, вы планомерно отучаете мужа и детей от самостоятельности. Без вашей подсказки они не найдут кухню и летом выйдут на улицу в валенках. На работе вас тоже считают незаменимым человеком, потому что и субботник, и бухгалтерский отчет, и месячный план могут быть выполнены только под вашим наблюдением. (И ведь никакого диктата с вашей стороны. Только любовь, только опека, только хардкор!)

Лев — страх игнорирования

Входите вы, значит, вся такая в белом, на ногах лабутены, на голове корона. А никто не оборачивается и в обморок от восторга не падает. Вы тогда выходите и появляетесь перед публикой вновь, вдруг вас на этот раз заметят и начнут аплодировать? И вновь тишина. «Это фиаско, братан», — говорите вы себе и прямиком отправляетесь в монастырь. Ваша жизнь может быть хороша только тогда, когда за вами бегает толпа фанатов и слуг, которые по вашему приказу готовы хоть из окна прыгнуть, хоть манную кашу с пенкой съесть.

Дева — страх хаоса

Ваш личный ад — это черная футболка, попавшая в стопку с белыми вещами. У вас вещи разложены по цветам, книги стоят по росту и даже пыль, если ей случается падать на полированную мебель, рассортирована по размеру. Вы настолько боитесь беспорядка, что готовы вести виртуальную семейную жизнь, лишь бы мужчина к вам не переезжал и не наводил беспорядок. Громкие звуки, внезапные встречи, стихийные поездки, изменение расписания автобуса вызывают у вас панические атаки и приступы агрессии.

Весы — страх критики

Вы вообще миролюбивый человек, но все меняется, стоит кому-то наступить на ваше эго. В вашего собеседника сразу летят выпущенные прямой наводкой ножи и острые слова. А все почему? Вы стремитесь к идеалу, вам постоянно кажется, что вы почти у цели: смогли стать самой доброй, самой развитой, самой гармоничной личностью. А тут вдруг свекровь вашим борщом недовольна? Чтобы спасти самооценку, на любые замечания вы отвечаете жестким нападением.

Скорпион — страх близости

У вас такой сложный запутанный мир, что по сравнению с ним лабиринт Минотавра кажется детской игрушкой. Поэтому вы боитесь подпускать к себе людей: зайдут, понимаешь, не разберутся в хитросплетениях вашей души, нагадят. Даже если вы наконец выбираете себе друга или возлюбленного, то регулярно мысленно повторяете: «Нет, он (а) меня совсем не понимает». И в этот момент вам становится себя так жалко, что вы начинаете всех ненавидеть. Просто так.

Стрелец — страх потери контроля

Вы пользуетесь свободой, любите себя, чихаете на всех. А в один день у вас появляется ребенок — и начинает вам диктовать, когда вам вставать по утрам или когда пойти с ним на прогулку. Вас это раздражает ужасно. Только что вы были властелином мира — и вдруг потеряли все. У вас на этом фоне клаустрофобия развивается и мания преследования. Поэтому вы предпочитаете не быть в долгу перед людьми, чтобы они не мешали вам жить так, как заблагорассудится. Или хотя бы делаете вид, что у вас ни перед кем нет обязательств.

Козерог — страх неудач

У вас проблема: вы трудоголик. Не то что бы вам нравится много работать, но вы хотите много получать и быть предметом зависти. А дается вам все не так легко, как всяким Близнецам или Овнам. Вам за каждую прибавку к зарплате приходится пальцы в кровь стирать об клавиатуру и лоб расшибать о двери в кабинет начальства. Каждое препятствие превращается для вас в Эверест: и вперед идти боязно, и отступать нельзя, и сдохнуть по пути к вершине не хочется.

Водолей — страх бессилия

В общем, вы в сложной ситуации: хотите, чтобы у ваших близких было все самое лучшее. А поскольку четких критериев у «самого лучшего» нет, то вам все время кажется, что вы плохо справляетесь. Тучи руками не развели, серебряную ложку ребенку в рот при рождении не положили, родителям старость на Багамах не обеспечили. В этот момент вы доводите себя до истощения (эмоционального и физического) и мечтаете остаться в одиночестве. Позже силы возвращаются, и вы вновь всех любите. Вот этих моментов, когда батарейки полностью разряжаются, вы и боитесь больше всего, потому что можете наломать дров: развестись, уехать в кругосветку или даже дом поджечь.

Рыбы — страх ответственности

Вы человек-праздник, который не особо приспособлен к будням. Вы страдаете из-за того, что в ваших самых скромных фантазиях жизнь проходит ярче и насыщеннее, чем она есть на самом деле. Из-за этого вы правдами и неправдами саботируете любые попытки возложить на вас быт, приготовление пищи, офисную работу. Вы с ранних лет с тревогой поджидали взрослость — и сейчас изо всех сил стараетесь от нее сбежать. Только вот куда? Кто-то из представителей вашего знака попадает в ашрам, кто-то — в клуб анонимных алкоголиков. Читайте другие веселые гороскопы:

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