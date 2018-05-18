Красота повсюду: северокорейские женщины

Автор проекта «Атлас красоты» более двух лет путешествовал по миру с камерой и рюкзаком за спиной. Его задачей было отразить разнообразие красоты по всему свету. Последний пункт назначения был особенный — Северная Корея.

Северокорейские женщины не знакомы с мировыми тенденциями в области красоты и моды, но это не значит, что они не уделяют внимания своей внешности. На фото вы увидите, что очень даже уделяют!

Им нравятся высокие каблуки и классическая одежда. На груди обычно значок с изображением одного из лидеров государства. А на праздники женщины облачаются в яркие традиционные костюмы.

Источник: boredpanda.com 1. Сотрудница гостиницы в Синыйджу.

2. Униформы — частое явление в Северной Корее.

3. На одном из широких бульваров Пхеньяна.

4. В библиотеке Пхеньяна.

5. Певица перед выступлением в Синыйджу.

6. Самый распространенный транспорт — велосипед.

7. Эта девушка работала в поезде.

8. На улицах города Вонсан.

9. Официантка в Пхеньяне.

10. В пхеньянском метро.

11. На текстильной фабрике в Пхеньяне.

12. В традиционном костюме.

13. В Вонсане популярна рыбалка.

14. Со значком.

15. В дни государственных праздников организуются массовые танцевальные церемонии.

16. Студентка в Пхеньяне.

17. В Синыйджу.

18. Очень популярны зонтики от солнца.

19. Сотрудница гостиницы в Синыйджу.

20. Многие играют на музыкальных инструментах.

21. У музея в Кэсоне.