Красота повсюду: северокорейские женщины 

Автор проекта «Атлас красоты» более двух лет путешествовал по миру с камерой и рюкзаком за спиной. Его задачей было отразить разнообразие красоты по всему свету. Последний пункт назначения был особенный — Северная Корея.
Северокорейские женщины не знакомы с мировыми тенденциями в области красоты и моды, но это не значит, что они не уделяют внимания своей внешности. На фото вы увидите, что очень даже уделяют!
Им нравятся высокие каблуки и классическая одежда. На груди обычно значок с изображением одного из лидеров государства. А на праздники женщины облачаются в яркие традиционные костюмы.
Источник: boredpanda.com 1. Сотрудница гостиницы в Синыйджу.
2. Униформы — частое явление в Северной Корее.
3. На одном из широких бульваров Пхеньяна.
4. В библиотеке Пхеньяна.
5. Певица перед выступлением в Синыйджу.
6. Самый распространенный транспорт — велосипед.
7. Эта девушка работала в поезде.
8. На улицах города Вонсан.
9. Официантка в Пхеньяне.
10. В пхеньянском метро.
11. На текстильной фабрике в Пхеньяне.
12. В традиционном костюме.
13. В Вонсане популярна рыбалка.
14. Со значком.
15. В дни государственных праздников организуются массовые танцевальные церемонии.
16. Студентка в Пхеньяне.
17. В Синыйджу.
18. Очень популярны зонтики от солнца.
19. Сотрудница гостиницы в Синыйджу.
20. Многие играют на музыкальных инструментах.
21. У музея в Кэсоне.