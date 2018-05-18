7 поз йоги, которые делает каждый из нас, даже не зная об этом

Если вы до сих пор считаете, что не занимаетесь йогой, вы глубоко заблуждаетесь. Любой человек, который хотя бы изредка проводит время на даче, практикует как минимум семь основных асан (поз). И я это с легкостью докажу. Вот увидите, некоторые из них будут вам хорошо знакомы. Итак, делаем глубокий вдох и едем на дачу — практиковать.

Едем на участок, чтобы практиковать дачную йогу

Но сначала давайте освоим пару понятий, чтобы вам было проще ориентироваться на просторах дачной йоги.

Асана — она же поза йоги, она же «раскарясана».

Гуру — садовод-старожил, обычно круглогодично проживающий на даче и снабжающий своими советами, иногда принудительно, всё СНТ.

Мантра — словосочетание, слово или звук, заключающие в себе всю глубину переживаний говорящего. Например, «ктотаккопает» — типичная мантра во время посадки картошки.

Неофит — новообращенный, еще «зелёный», дачник.

Нирвана — наивысшая точка удовольствия и покоя (одновременно) от проделанной работы в саду.

Поза «Молисана»

Эта асана довольно часто практикуется дачниками, причем в абсолютно любое время года. Нужно встать строго по центру участка — ноги на ширине плеч, руки подняты вверх, ладони направлены в небо. В зависимости от сезона читаются разные мантры: «когдажедождь», «когдажеснегсойдет», «когдажесолнце». Укрепляет не только мышцы спины, но и веру в чудо.

В позе Молисана удобно призывать высшие садовые силы к ответу

Поза «Дачник мордой вниз»

Самая простая и незаменимая асана, которую используют все дачники для проработки участка от сорняков и вредителей, а также мышц лодыжек. Она отлично укрепляет плечевой пояс и веру в щедрый урожай. Регулярное выполнение способствует поддержанию общего тонуса, смене настроения в сторону позитива и снятию стресса. Буквально на глазах сорняков на грядке становится все меньше, а румянца на щеках все больше. Высшее проявление нирваны — наблюдать плоды своего труда на урожайном дачном столе.

Любимая поза всех садоводов Дачник мордой вниз

Поза «Акакусоседасана»

Лучшая асана для дачных неофитов. Выполняется очень просто. Подойдите поближе к забору, встаньте на носочки, поднесите правую руку ко лбу (приложите «козырьком»), зафиксируйте положение. Готово! Вам открыты все секреты соседей по участку. Асана не только укрепляет мышцы ног и отлично вытягивает позвоночник, но и позволяет подсмотреть, как опытные гуру возделывают свой огород. Когда вы войдете в ранг старейшин огородного дела, не забудьте передать свой опыт новичкам — кармические долги нужно отдавать.

Всем дачникам-новичкам рекомендую попробовать позу Акакусоседасана

Поза «Мояхатасана»

При виде соседа, заботливо собирающего ваш урожай, поставьте ноги на ширине плеч, а руки на пояс, голову чуть наклоните вперед, подбородок напрягите, нижнюю челюсть периодически максимально выдвигайте вперед. Асана «Мояхатасана» укрепляет мышцы плечевого пояса, шеи, самооценку и добрососедские отношения.

Поза Мояхатасана укрепляет добрососедские отношения

Поза «Кудаясама»

Это одна из парных поз, которая выполняется только в тандеме с неумелыми помощниками по даче. Правая рука поднята и согнута в локте, указательный палец устремлен в небо. Ноги на ширине плеч. Все тело напряжено. Поза дает мощный приток космической энергии и безоговорочной уверенности в себе, повышает стремление к совершенству. Сопровождается учащенным дыханием и неконтролируемыми выкриками мантр «рукикрюки», «кудапотащил», «ктотакполивает».

Позу Кудаясама нужно обязательно усиливать мантрами рукикрюки и ктотакполивает

Поза «Релаксана»

В народе известна также как «почивасана» или «расслаблясана». Очень популярное ныне направление йоги в гамаках. Для выполнения потребуется: гамак или шезлонг, стакан прохладного лимонада, новый Садовый каталог товаров от ОБИ. Устройтесь поудобнее в тени деревьев, включите «Радио Дача», закройте глаза и наслаждайтесь проделанной работой и заслуженным отдыхом. Возможны сновидения о богатом урожае и ухоженном участке. Но для того, чтобы сон был вещим, не стоит выполнять асану слишком долго.

Асана Релаксана — популярное направление йоги в гамаках

Поза «Трепасана»

Релаксирующая асана, помогающая расслабиться в конце дня. Поза практикуется в паре с соседкой-садовницей. Встаете друг напротив друга, руки на талии. Начинаете повторять дачные мантры, доводя себя до состояния глубокой медитации. Помогает расширить познание физического мира, снять нервное напряжение и пожаловаться на плохой урожай. Асана положительно сказывается на мышцах плечевого пояса и голосовых связках. Выполнение этой асаны обычно прерывается внезапным выкриком мужа: «Оксана, где тебя носит?».

Поза Трепасана практикуется в паре с соседкой

Это были семь основных асан моей дачной йоги. Предлагаю вам тоже поучаствовать в развитии этого перспективного направления и поделиться своими идеями в комментариях. Наверняка, у вас есть любимые асаны, которые вы чаще всего практикуете на своем садовом участке. Поделитесь инструкцией по их выполнению, а еще лучше проиллюстрируйте фотографиями, чтобы остальные семидачники смогли перенять их. Авторы двух лучших комментариев получат призы — подарочные карты номиналом 1000 руб. от сети гипермаркетов для дачи и ремонта ОБИ.