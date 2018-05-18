Загородное чтение: лучшие книги для дачи

О красоте

Захватывающая, многосоставная, красочная и забавная история любви отпрысков противоборствующих кланов. Где-то это уже было, правда? Но трагедии тут не будет — это же легкое летнее чтение, помните. Зато будет много тонких и умных наблюдений о взрослении, расизме, политике, любви и, конечно, красоте. Идеологическое противостояние академиков в университете влияет не только на политические воззрения их семей, но и, кажется, даже на влюбленности детей. Зэди Смит ясно, детально, с любовью и юмором выписала персонажей, следить за душевными метаниями которых — одно удовольствие.

Эрве Базен

Супружеская жизнь

«Жена дала мне ребенка, я отдаю ей бумажник». Или книга о том, что происходит после отъезда свадебной кареты в закат. Книга-предупреждение и инструкция к семейной жизни. Никаких глянцевых переживаний и совершенной любви: это хроника самого обыкновенного брака. С романтикой, мечтами, детьми, горой домашней работы, нехваткой денег и бытом, который терзает любовную лодку. Но не пугайтесь: мудрые выводы о сути брака и счастье в супружестве Эрве Базен сделал за вас. Это счастье, конечно, есть, и в его простоте — вся радость открытия.

Зульфю Ливанели

История моего брата

Череда завораживающих сказок от легендарного турецкого поэта и прозаика — как в «1001 ночи», только еще лучше, потому что эти сказки скрывают разгадку детективной истории. Тесное переплетение истины и вымысла затягивает так, что вы точно не сможете просто взять и отложить книгу в сторону. Запойное чтение на все выходные. Начинается все с таинственного убийства в рыбацкой деревушке. Молодая журналистка, расследуя преступление, оказывается в доме затворника и с головой погружается в мир его замысловатых историй.

Волшебные истории. Новые приключения Елены Прекрасной

Здесь все так, как и должно быть: это действительно волшебные истории. Взрослые сказки, уморительно смешные, обязательно мудрые и поучительные (а иначе какие же это сказки). Про мужчин и женщин, про то, как устроена жизнь и каково быть Еленой Прекрасной. Бурная смесь стилизации под народные сказки с современными деталями и шутками — отличный выбор для пятнадцати минут чтения или целого вечера. Можно прочесть одну сказку или все залпом, поддавшись соблазну, и получить отличное летнее настроение.

Цементный сад Новый «Повелитель мух» — пока дети заняты прополкой или вовсе отправлены в лагерь, самое время прочесть эту книгу. Что бывает, когда дети остаются предоставлены сами себе? Бывает такая не связанная взрослыми социальными условностями антиутопия, что хоть святых выноси. Роман Макьюэна пугает, но и гипнотизирует, описывая вакханалию, в которую старательно упорядоченный взрослыми мир превращают дети. Завораживающий экскурс в детскую психологию — без школы и фрутоняни — помогает понять этих маленьких дикарей еще чуть лучше.

Первый нехороший человек

Остроумный роман о богатом внутреннем мире женщины, которая в этом мире преимущественно и живет. Она выдумала себе ребенка, любовника и комфортно с этим сосуществует. Книга сценаристки Джулай — о выбросе из зоны комфорта, из воображаемой жизни в реальную, с помощью того самого нехорошего человека, который не только жестоко разрушит идиллию полубезумного мира главной героини, но и принесет ей счастье. Правда, такое же странное, как и вся ее жизнь до того. От оторопи до смеха, от жалости до сопереживания — эта книга вызывает много эмоций.

Заплыв домой

Солнечная вилла, расслабленный отдых с друзьями, яркие описания южного лета — роман заманивает отпускной атмосферой и хитро утягивает читателя в увлекательную круговерть семейных отношений, чувственности, драмы, депрессии и (обязательно!) тайны. Мирный отдых двух пар нарушает обнаженная женщина, вынырнувшая из бассейна. Их собственного бассейна. Хорошенькое начало, а развитие событий вошло в шорт-лист Букера-2012, так что будьте уверены, книга отличная.

Саймон Ван Бой Тайная жизнь влюбленных

Титулованный автор тонких, вдумчивых рассказов, Ван Бой выпустил прекрасный сборник о самом главном. Русское название отсылает к влюбленным парочкам, но не верьте: эта книга полна наблюдений за очень разной любовью. Не только к партнерам, но и к детям и совершенно посторонним людям. Самое ценное и главное здесь, наверное, это герои. Все они словно вычеркнуты из шумного мира, многие сломлены жизнью, но ни один не разучился любить. Читать и узнавать любовь в ее разных проявлениях, нежась под солнцем — тянет на идеальный отпуск, пусть и длиной в дачные выходные.