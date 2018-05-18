В Челябинске разработали особый бетон: кусок толщиной в пять см. можно просветить фонариком

Студенты Архитертурно-строительного института ЮУрГУ разработали и выпустили первые образцы особого светопропускающего бетона. Над материалом работал третьекурсник Александр Щербин вместе с товарищами и преподавателем. Парень создал образец своего бетона специально для выставки научных достижений. Все секреты не раскрывает, но говорит, что особые свойства получены благодаря тому, что в песочно-цементную смесь бетона они добавили специальные волокна из стекла и пластика. По его словам, толщина бетона может быть и 10, и 15, и 20 сантиметров.

— Я делал волокна толщиной полмиллиметра. Обычно диапазон составляет от 0,2 до 2 мм, соответственно, от этого зависит, сколько света будет пропускать бетон. Эти волокна чередуются со слоями обычного бетона, — рассказал Александр Щербин.

От такого «соседства» свойства бетона почти не меняются — он остается таким же прочным. Спрашивается, а зачем, собственно, наделять бетон подобными свойствами? «Для красоты!», — отвечает Александр Щербин. По его словам, в мире уже выпускают похожий материал и из него возводят самые разные постройки —здания, гаражи, заборы, — смотрится они весьма эффектно.

— В России его тоже производят, но не слышал, чтобы в нашем городе делали такое. Поэтому хотел продемонстрировать и просто показать, что это можно сделать, — подчеркивает студент.

Александр, говорит что светопроницаемый бетон могут взять на вооружение дизайнеры, падкие на все необычное. Скажем, если из бетона Щербина возвести стены ночного клуба, то заведение будет заливать светомузыка как изнутри, так и снаружи. Пожалуй, это предложение может стать, действительно, довольно ярким на рынке строительных материалов.