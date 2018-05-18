Ещё
В России появилась платформа для привлечения молодых архитекторов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России появилась платформа для привлечения молодых архитекторов 

РИА Недвижимость 52 минуты назад
КАЛИНИНГРАД, 18 мая — РИА Недвижимость. Госкомпания «Дом.рф» объявила о создании платформы для привлечения молодых архитекторов, сообщил в ходе форума «Среда для жизни» в Калининграде гендиректор компании Александр Плутник.
"Во многих субъектах мы нашли местных молодых архитекторов, проектировщиков, которые хотели бы продолжить свою деятельность. Мы обратились в правительство, получили поручение президента провести большой архитектурный конкурс. Сегодня мы даем старт этому конкурсу и приглашаем всех заявиться на платформе «Архитекторы.рф», — сказал Плутник.
Как говорится на сайте «Архитекторы.рф», молодые архитекторы (в возрасте до 40 лет) могут стать участниками онлайн-курсов с мировыми экспертами, также они могут принять участие в карьерных ярмарках. Программа разработана КБ «Стрелка», стратегический партнер — «Дом.рф».
РИА Недвижимость: последние новости
Делай как я: по каким шаблонам россияне ремонтируют свои квартиры Рэпер Канье Уэст займется архитектурой Тьма vs. свет: как быть, если в квартире слишком много или мало солнца
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые омерзительные привычки мужчин21
Томную Боярскую сфотографировали среди красавцев6
Рваные джинсы оказались опасными для кожи
Милла Йовович в Каннах показала грудь и синяки13
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
00:29
Милла Йовович в Каннах показала грудь и синяки
Звёзды
04:24
Мужчины, которые бесят всех женщин
Психология
00:56
Парень позвал девушку замуж и обомлел
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение