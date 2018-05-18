В России появилась платформа для привлечения молодых архитекторов

КАЛИНИНГРАД, 18 мая — РИА Недвижимость. Госкомпания «Дом.рф» объявила о создании платформы для привлечения молодых архитекторов, сообщил в ходе форума «Среда для жизни» в Калининграде гендиректор компании Александр Плутник

"Во многих субъектах мы нашли местных молодых архитекторов, проектировщиков, которые хотели бы продолжить свою деятельность. Мы обратились в правительство, получили поручение президента провести большой архитектурный конкурс. Сегодня мы даем старт этому конкурсу и приглашаем всех заявиться на платформе «Архитекторы.рф», — сказал Плутник.

Как говорится на сайте «Архитекторы.рф», молодые архитекторы (в возрасте до 40 лет) могут стать участниками онлайн-курсов с мировыми экспертами, также они могут принять участие в карьерных ярмарках. Программа разработана КБ «Стрелка», стратегический партнер — «Дом.рф».