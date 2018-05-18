Юрий Дудь снялся в ролике Head & Shoulders, став лицом бренда

Кампания под двусмысленным названием #БольшеКрутыхГолов запущена в преддверии Чемпионата мира в поддержку новой серии шампуней. Лидером нового движения стал посол бренда Head & Shoulders — журналист и видеоблогер Юрий Дудь

В ролике бренд обращается к одному из главных мужских трендов последнего времени — модным стрижкам. Именно ими создатели кампании призывают хвастаться в социальных сетях под тегами #БольшеКрутыхГолов и #ПокажиСебя.

Флешмоб запустил посол бренда Юрий Дудь — на собственном примере в новом ролике он показал, что острые моменты, дерзкие комбинации и опасные угловые можно увидеть не только на поле. А чтобы новая стрижка всегда выглядела отлично, свежо и источала легкий мужской аромат, можно воспользоваться шампунями из новой серии Head&Shoulders Men Ultra с активным комплеком ZPT и в специальном «футбольном» дизайне.

Партнером проекта стал барбершоп Chop-Chop, который готов предоставить скидку в 50% в обмен на код с упаковки шампуня. В рамках кампании барберы разработали специальный каталог футбольных причесок.

Данный проект — пример нового подхода холдинга Publicis Groupe «The Power of One». Кампания с самого начала разрабатывалась P&G совместно с креативным и медийным агентствами, потому что в условиях такого масштабного международного события коммуникация бренда должна быть интересной и заметной во всех каналах коммуникации. Saatchi&Saatchi Russia разработали идею кампании, базирующуюся на глобальной платформе бренда Head&Shoulders «Just watch me», а Starcom организовали медийное продвижение проекта.

Артем Мухин, старший копирайтер креативного агентства Saatchi&Saatchi Russia

Дерзкую красивую мужскую стрижку можно сравнить с футбольным матчем. В обоих случаях — это зрелищная экспрессия, демонстрация индивидуальности, красивой техники, дерзкие комбинации, четкая подача и красота исполнения. Эту параллель между крутой игрой в футбол и крутой мужской стрижкой мы постарались передать в ролике. А помог нам в этом Юрий Дудь — человек, который знает всё о футболе и которого любит и слушает наша ЦА.

Сергей Бархударьян, Head of Publicis Media Sport & Entertainment Russia.

Главная особенность нашего партнерства с Юрием Дудем — масштаб проекта и нестандартный подход к его реализации. В рамках движения #БольшеКрутыхГолов бренд создает и транслирует собственный интересный материал о футболе, который, помимо прочего, нативно интегрируется в канал своего амбассадора, популярного спортивного журналиста и блогера Юрия Дудя. Масштабную интеграцию этого брендированного контента мы запустили на базе нескольких спортивных медиаплощадок. Благодаря сотрудничеству с международной сетью мужских парикмахерских Chop-Chop, а также PR-кампании и прямой медиаподдержке мы задействовали и объединили все каналы коммуникации с потребителем. Таким образом, в рамках проекта мы создаем высокоохватную рекламную кампанию и выстраиваем качественную связь бренда с футболом. Так движение #БольшеКрутыхГолов наглядно демонстрирует эффективность подхода Power of One.

Состав творческой группы:

Procter & Gamble (клиент)

Saatchi&Saatchi Russia (креатив)

Креативный директор: Юрий Полонский Директор по стратегическому планированию: Дарья Царькова Глава креативной группы: Александр Любавин Старший копирайтер: Артем Мухин Руководитель дизайн студии: Андрей Ивандиков Директор по работе с клиентами: Наталья Сысоева Аккаунт-директор: Ольга Митина Помощник менеджера по работе с клиентами: Алла Каганова Аккаунт-менеджер: Алиса Мартынова Продюсер: Наталья Патрушева

Starcom (медиа)

Sport & Entertainment Director: Сергей Бархударьян Content Manager: Дарья Тишкова Head of Non-Standard projects: Алёна Хожайнова Regional Display Lead: Борис Воронин

Ярче (продакшн)