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Семь простых советов о том, как успешно выступать перед публикой
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Семь простых советов о том, как успешно выступать перед публикой 

ИД «Собеседник» 44 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
Радиоведущая Вера Шахова дает 7 советов о том, как побороть страх публичных выступлений и завоевать симпатию аудитории.
Речь — это визитная карточка человека. Ещё великий Сократ сказал: «Заговори, чтобы я увидел тебя». И сегодня речь играет огромную роль для человечества. Она стала фактически основным инструментом для общения между людьми. С её помощью мы презентуем себя, свои проекты, убеждаем и очаровываем. Ведь когда человек говорит, хочет он того или нет, он раскрывает свою суть.
Вот почему важно научиться говорить уверенно, красиво, чётко формулируя свои мысли, избавившись от страха публичных выступлений, с умением подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки.
Популярная радиоведущая Вера Шахова делится 7 лайфхаками, как говорить так, чтобы вас слушали и слышали:
1. Готовьтесь. Во время выступления из-за волнения вы можете растеряться и не суметь сформулировать мысли. Именно поэтому заранее запишите свой текст на бумаге, структурно и понятно. Затем прочитайте его не менее 20 раз, отложите текст и перескажите его себе или кому-нибудь ещё.
Очень хорошо знать свою тему. Во время публичного выступления порой нужно отвечать на вопросы аудитории, поэтому вам необходимо постараться сформулировать ответы на самые популярные вопросы, которые могут возникнуть у ваших слушателей. Это поможет вам почувствовать себя увереннее, что тоже создаст хорошее впечатление у аудитории.
2. Выглядите хорошо. Согласитесь, неопрятного спикера хочется слушать гораздо меньше, нежели стильно и уместно одетого оратора. Не бойтесь выбирать яркие оттенки одежды, модный крой, который вам идёт, и использовать аксессуары.
3. Улыбайтесь. Даже вовремя серьёзнейших бизнес-тренингов и конференций не забывайте про легкую улыбку — речь на такой подаче отлично воспринимается слушателем. А ещё подача на легкой полуулыбке поможет вам говорить своим природным голосом и еще больше расположит к вам аудиторию.
4. Первое слово. Нельзя недооценивать важность первого впечатления: когда вы выходите на сцену, вы тут же становитесь эпицентром внимания. Не упустите возможность использовать это. Представьтесь, немного пошути́те (только подготовьте включающую шутку заранее), а затем коротко расскажите о своих главных достижениях и о том, почему именно вы сможете принести пользу залу, о том, что узнает слушатель, выслушав вас.
5. Двигайтесь. Статичный спикер, который боится движения и стоит на протяжении всего выступления как оловянный солдатик, вызывает у аудитории ощущение искусственности, что плохо скажется на реакции слушателей в целом. Не бойтесь быть настоящим!
6. Правильный темп речи. Говорите чётко и громко, без лишней спешки или, наоборот, монотонности и даже затухания. Дышите спокойно. Меняйте темп, ритм, делайте интонационные паузы.
Один из принципов логики речи по Станиславскому гласит: «Говори с жаром»: что бы вы ни говорили на сцене, ваши слушатели должны быть уверены, что вам действительно интересна эта тема, вы горите своим делом и хотите поделиться важной информацией. Помните, что мозг человека воспринимает не столько смысл слов, сколько интонацию и подачу речи.
7. Меньше сухих фактов. Не стоит заваливать аудиторию огромным количеством цифр. Вместо десятков графиков и расчетов лучше напишите только одну цифру и расскажите о ней. Поделитесь интересной историей, связанной с темой вашего выступления, или приведите яркий пример. Так люди лучше запомнят самое основное и не заскучают.
Вера Шахова входит в ТОП15 радиоведущих России и напрочь разрушает стереотип «только мужчина может быть хорошим ведущим». Голос Europa Plus, радио Дача и New Tone FM в прошлом, хозяйка шоу «Яркое утро с Верой Шаховой» на радио «Карнавал 92,8 FM» в настоящем. Преподаватель техники речи и ораторского искусства, Вера регулярно приглашается в качестве почётного гостя и выступает экспертом на федеральных каналах.
Вера Шахова // фото: предоставлено PR-службой ведущей
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