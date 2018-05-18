Из чего сделать шпалеру для вьющихся растений: 5 популярных вариантов

Срок службы деревянной решётки во многом зависит от качества защитно-декоративного покрытия. Фото: Древмаркет

При выборе стальной шпалеры или арки обратите внимание на толщину стали и тип покрытия. Фото: Гранпласт

Многие владельцы дачных участков рассматривают шпалеры и перголы как временные, второстепенные сооружения, которые можно смастерить, в принципе, из чего угодно. Это ошибка. После того как конструкцию оплетут стебли растений, отремонтировать или заменить её будет крайне сложно. Срок службы шпалеры должен составлять как минимум 20 лет.

1. Еловые и сосновые бруски и рейки

Дешёвый и при этом далеко не худший вариант, особенно если приобрести высокосортный (без больших сучков) материал и перед сборкой пропитать детали антисептиком, а когда они полностью высохнут, нанести защитно-декоративное покрытие. Собирать конструкцию желательно с помощью оцинкованных шурупов, предварительно засверливая под них отверстия, чтобы рейки не трескались. Минимальное сечение деталей шпалеры для многолетних растений — 25 × 40 мм.

Основанием для реечной шпалеры могут послужить забитые в грунт уголки 40 × 40 мм или более с толщиной стенок 3 мм. Заглубить их требуется как минимум на 1 м, а высота надземной части должна составлять 40-60 см.

Реечную шпалеру можно установить с помощью забивных металлических опор-«стаканов». Фото: «Русская беседка»

2. Бруски из лиственницы или дуба

Они обойдутся вдвое дороже еловых и сосновых, но и гораздо дольше будут сопротивляться гниению. Пиломатериалы из лиственницы можно не антисептировать, а лишь покрыть лессирующим составом.

Дубовую перголу имеет смысл делать с массивными столбами и подкосами. Фото: Sun-naves

3. Стальные прутки и трубы

Фото: Гранпласт

Конструкция из них может получиться надёжной, если применять сортовой прокат и толстостенные трубы, однако самостоятельно изготовить изящную шпалеру или перголу из металла проблематично. Для этого нужно владеть навыками сварки и гибки, а кроме того, располагать оборудованием для порошковой окраски деталей (аэрозольные краски в последнее время стали долговечнее, но всё же они не способны длительное время защищать сталь от коррозии). Стальную перголу лучше заказать в специализированной фирме или купить готовое разборное изделие (но только не китайского производства из стали толщиной 0,5 мм).

Металлические конструкции имеют значительную массу и нередко требуют устройства бетонного столбчатого основания, к которому крепятся посредством закладных элементов («стаканов», п-образных кронштейнов и т. п.).

В период вегетации детали шпалеры частично скрыты листвой, и всё же ржавый металл или гнилые рейки испортят облик композиции. Фото: В. Григорьева

4. Дюралюминиевые трубы

Очень надёжный, но сравнительно дорогой вариант. Собрать конструкцию можно самостоятельно с помощью болтовых стяжек либо приобрести готовую модель.

Основой перголы могут стать спиленные деревья с мощными корнями. Фото: Древмаркет

5. Погонаж из древесно-полимерного композита

Стойки такой шпалеры изготавливают из пустотелых профилей, а заполнение — из сплошных полос толщиной не боле 10 мм, сплетённых в решётку. Секции продаются в собранном виде. Увы, их качество сильно варьируется в зависимости от производителя. Иногда изделия из ДПК за несколько лет выгорают на солнце, коробятся и прогибаются пот тяжестью стеблей и снега.

Конструкция из качественного ДПК долговечнее деревянной. Фото: Декинг-Холл

Какие материалы нельзя использовать

Дорожная сетка. Такая шпалера быстро покроется ржавчиной, о края срезанных прутков можно пораниться.

Трубы (кабель-каналы) из ПВХ. Они не обладают стойкостью к атмосферным воздействиям, на морозе становятся хрупкими, быстро разрушаются.

Тонкостенная сталь. Уголки, полосы и трубы с толщиной стенок менее 1 мм, окрашенные обычной эмалью, полностью сгниют не открытом воздухе за 4-6 лет.