Сестру Ольги Бузовой заподозрили в анорексии

Анна Бузова за последний месяц скинула больше 5 кг и продолжает худеть.

Кажется, резко увеличившаяся популярность Ольги Бузовой отразилась и на ее семье… На аккаунт ее сестры и бизнес-партнера Анны подписались аж миллион человек.

Анна же решила соответствовать звездному статусу сестры. И не только каждый день изнуряет себя тренировками в спортзале, но и решилась на детокс-программы в Карелии, после которой сразу сбросила больше 3 кг. Подписчики заподозрили и без того стройную девушку в анорексии.

Так Анна выглядит сейчас

На фотографиях, сделанных на днях, девушка выглядит невероятно худой. По замечаниям подписчиков, Анна выглядит даже стройнее Оли.

«Какая же ты стала худышка», «Анечка, но ведь во всем должна быть мера», «Красотка, но и кушать не забывай», — писали подписчики, обеспокоенные резким похудением девушки.

Анна поспешила тут же успокоить фанатов и убедить, что не голодает.

А так выглядела еще несколько месяцев назад

«Перехожу с детокса на правильное раздельное питание и планирую дальше только так и питаться. Ты — это то, что ты ешь. Игнорируя принципы правильного и рационального питания, мы сами губим свое здоровье», — объяснила девушка.

Наверняка секретами питания Анна поделилась и с сестрой. Ведь Оля Бузова на Сейшелах не перестает удивлять подписчиков фоточками в стиле ню.

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