Ещё
Сестру Ольги Бузовой заподозрили в анорексии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сестру Ольги Бузовой заподозрили в анорексии 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Анна Бузова за последний месяц скинула больше 5 кг и продолжает худеть.
Кажется, резко увеличившаяся популярность Ольги Бузовой отразилась и на ее семье… На аккаунт ее сестры и бизнес-партнера Анны подписались аж миллион человек.
Анна же решила соответствовать звездному статусу сестры. И не только каждый день изнуряет себя тренировками в спортзале, но и решилась на детокс-программы в Карелии, после которой сразу сбросила больше 3 кг. Подписчики заподозрили и без того стройную девушку в анорексии.
Так Анна выглядит сейчас
На фотографиях, сделанных на днях, девушка выглядит невероятно худой. По замечаниям подписчиков, Анна выглядит даже стройнее Оли.
«Какая же ты стала худышка», «Анечка, но ведь во всем должна быть мера», «Красотка, но и кушать не забывай», — писали подписчики, обеспокоенные резким похудением девушки.
Анна поспешила тут же успокоить фанатов и убедить, что не голодает.
А так выглядела еще несколько месяцев назад
«Перехожу с детокса на правильное раздельное питание и планирую дальше только так и питаться. Ты — это то, что ты ешь. Игнорируя принципы правильного и рационального питания, мы сами губим свое здоровье», — объяснила девушка.
Наверняка секретами питания Анна поделилась и с сестрой. Ведь Оля Бузова на Сейшелах не перестает удивлять подписчиков фоточками в стиле ню.
«Платье пенсионерки»: модный промах Бородиной
Исправить все: как одеваться, если у вас маленькая грудь
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Женщина на миллиард: у Бони новый роман и снова с олигархом Без камер: как веселились звезды на вечере в Каннах Бывшая девушка Алексея Воробьева ждет ребенка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые омерзительные привычки мужчин48
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Русскую Кардашьян заподозрили в операциях12
Томную Боярскую сфотографировали среди красавцев8
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
00:29
Милла Йовович в Каннах показала грудь и синяки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение