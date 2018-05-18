Альбина Джанабаева и другие звезды на презентации бьюти-бренда 

Вчерашним утром в интерьере гранд-кафе гости протестировали новые блески для губ Gloss Interdit Vinyl от Givenchy и попробовали спецдесерт на основе легкого мусса и нежного крема патисьер с итальянской меренгой на песочном печенье. Угощение бренд-шеф ресторана создавал по потивам коллекции. Также в честь открытия веранды гостям была презентована новая версия унисекс-аромата Eau de Givenchy, свежей туалетной воды с нотами бергамота, лимона, апельсина и мандарина.
Мероприятие посетили представители московских глянцевых и lifestyle-изданий, российские селебрити и блогеры. В числе последних были замечены: Аврора, Альбина Джанабаева, Виктория Дайнеко, Ксения Чилингарова, Екатерина Шпица, Ингрид Олеринская, Митя Фомин, Софи Елисеева, Елизавета Минаева, Анжелика Тиманина и многие другие.
Аврора
Альбина Джанабаева
Виктория Дайнеко
Елизавета Минаева
Ингрид Олеринская
Ксения Чилингарова
Митя Фомин
Снежина Кулова