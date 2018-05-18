Альбина Джанабаева и другие звезды на презентации бьюти-бренда

Вчерашним утром в интерьере гранд-кафе гости протестировали новые блески для губ Gloss Interdit Vinyl от Givenchy и попробовали спецдесерт на основе легкого мусса и нежного крема патисьер с итальянской меренгой на песочном печенье. Угощение бренд-шеф ресторана создавал по потивам коллекции. Также в честь открытия веранды гостям была презентована новая версия унисекс-аромата Eau de Givenchy, свежей туалетной воды с нотами бергамота, лимона, апельсина и мандарина.

Аврора

Альбина Джанабаева

Виктория Дайнеко

Елизавета Минаева

Ингрид Олеринская

Ксения Чилингарова

Митя Фомин

Снежина Кулова