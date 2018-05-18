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Специалисты ФМБА России расскажут москвичам о правильном питании и борьбе с ожирением 20 мая
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Специалисты ФМБА России расскажут москвичам о правильном питании и борьбе с ожирением 20 мая 

Агентство «Москва» 27 минут назад
В парке «Кузьминки» 20 мая все желающие смогут посетить практические лекции о правильном питании и борьбе с ожирением от специалистов Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«20 мая Федеральный научно-клинический центр ФМБА России приглашает принять участие в мероприятии, посвященном Дню борьбы с ожирением. В этот воскресный день в парке «Кузьминки» с 12:00 и до 19:00 ведущие специалисты центра поделятся с гостями мероприятия опытом в борьбе с лишним весом и дадут несколько практических советов о том, как правильно питаться и заботиться о собственном здоровье в условиях напряженного ритма мегаполиса. Практические лекции специалистов пройдут в специальной лаунж-зоне — рядом со сценой на центральной площади парка», — говорится в сообщении.
Клинический диетолог ФНКЦ ФМБА России Виктория Шикалева и бариатрический хирург ФНКЦ ФМБА России Виктор Станкевич прочитают лекции о том, как правильно сбалансировать ежедневный рацион, насколько питание влияет на базовые медицинские показатели горожанина, откуда можно получить необходимые микроэлементы и вещества, не содержащиеся в привычных для москвича продуктах и в каких случаях следует обращаться к помощи хирургов.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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